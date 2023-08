Faes bloqué à Leicester, la mauvaise affaire pour Tedesco

Le défenseur central des Diables rouges restera plus que probablement à Leicester la saison prochaine. Les Foxes réclament une certaine somme pour leur défenseur central. Aucun club ne semble prêt à répondre à leurs attentes. La situation n’est pas idéale pour le joueur qui se voyait faire carrière parmi l’élite anglaise mais également pour l’équipe nationale. En vue de l’Euro du moins.

À lire aussi

Beaucoup de matchs et de risques de blessure

Le Championship a la réputation d’être la compétition la plus dure au monde. Déjà en raison de l’intensité de ses duels et le style de jeu “anglais” prôné par de nombreuses équipes, notamment du bas de tableau. Ensuite, car aucun autre championnat ne comporte autant de matchs que la D2 anglaise : 46 sans compter de potentiels playoffs ainsi que les rencontres de coupe. Les rencontres s’enchaînent et engendrent de gros risques de blessure ainsi que de fatigue.

Un championnat moins relevé

L’avantage de la Premier League est qu’elle vous teste week-end après week-end. Un défenseur peut y engranger une expérience impossible à trouver ailleurs vu qu’il y affronte les meilleurs attaquants au monde. Le niveau des attaquants de Championship est loin des standards des championnats anglais, allemands ou italiens. Les concurrents de Faes pourraient en profiter.