Le latéral a signé un contrat de quatre ans. Les Cottagers ont payé 17,5 millions d’euros pour l’arracher à Leicester. La raison principale de son arrivée est Marco Silva, l’entraîneur de Fulham. “J’aime les idées du manager, a-t-il déclaré sur le site de Fulham. L’équipe m’avait laissé une bonne impression quand on l’a affrontée l’an passé. Le coach veut jouer au football et laisse ses latéraux jouer haut. J’aime courir et faire mon flanc tout au long du match. ”

Castagne arrive pour jouer au poste de latéral droit mais devra composer avec la concurrence. “Je ne vois pas Kenny Tete comme un ennemi. La concurrence nous rend meilleurs. Je sais que je peux aussi dépanner à d’autres positions. ”

Castagne avec Hoferlin et son père. ©DR

Fulham a utilisé une photo d’époque pour présenter son nouveau joueur. Un visage nous saute aux yeux aux côtés du jeune Castagne, celui de Julien Hoferlin, ancien coach de l’équipe belge de Coupe Davis décédé en 2016. “C’était il y a 12 ans, se souvient le joueur. J’ai visité le club avec mon père et un ami à lui. J’avais beaucoup aimé cette visite de Craven Cottage. ”