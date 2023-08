Signature de son contrat, retour à l’entraînement et travail pour retrouver son poids de forme : Romelu Lukaku a un programme chargé à la Roma

À lire aussi

Accueilli comme un roi ce mardi soir, Big Rom' a passé sa visite médicale dans la foulée. À 9 heures ce mercredi, il a donc poussé les portes du centre entraînement romain de la Trigoria. En principe, il devrait signer son contrat ce mercredi et a déjà choisi son numéro. Dans la ville éternelle, il portera le 90. Comme lors de sa dernière expérience à l’Inter Milan. Tout un symbole.

Après son mercato plus qu’agité, Lukaku a pris du retard à l’allumage. En grand professionnel, il s’est entraîné tout seul. Pendant ses vacances, il avait pris son entraîneur physique personnel pour garder une bonne condition. De retour à Chelsea, il a vite compris qu’il n’entrerait pas dans les plans de Pochettino et de Todd Boehly. Il s’est donc entraîné en marge du groupe professionnel. Tous les jours, il s’est entretenu physiquement. Mais rien ne remplace le terrain et les sensations collectives. L’attaquant va donc devoir cravacher pour parfaire son retard et retrouve son poids de forme qui est de 101 kilogrammes.

Selon la Gazzetta dello Sport, le nouveau Giallorossi va recevoir un programme spécialisé pour revenir à 100 %. L’an dernier, le produit de Neerpede a connu quelques pépins physiques. Son objectif est d’éviter de se blesser à nouveau pour pouvoir miser sur sa plus grande arme : son physique. “Ses examens médicaux, qui se sont terminés ce mardi à 22h, ont prouvé que son corps impressionnant était solide. Cependant, il a quelques kilos à perdre pour atteindre son meilleur niveau”, explique le quotidien rose.

Du coup, Big Rom' va essentiellement travailler en salle. “Toutes les précautions seront prises pour éviter que les blessures ne se reproduisent comme la saison dernière. Ce qui avait mis un frein sur sa montée en puissance.”

Son dernier match officiel date du 20 juin dernier avec les Diables rouges. Il aura donc besoin de temps. Pour la Roma, l’objectif est de retrouver le vrai Romelu après la trêve internationale où, sauf énorme surprise, il aura pour mission de mener l’attaque de la sélection. Surtout avec l’absence de Courtois et KDB, le numéro neuf sera l’un des derniers joueurs de la génération dorée à être présent, avec Jan Vertonghen. Domenico Tedesco aura donc bien besoin de son leadership et de son sens du but, comme il l’a encore démontré lors des dernières rencontres en Estonie ou contre l’Autriche.