Fin de la saga de l’été : Romelu Lukaku officiellement prêté à l’AS Rome

Lukaku est arrivé mardi sur le coup de 17h à l’aéroport de Ciampino, au sud-est de Rome. Là-bas, une foule immense de supporters romains l’attendait pour l’accueillir. Après son arrivée sur le sol italien, le Belge a effectué dans la foulée sa visite médicale, avant de signer son contrat ce mercredi matin avec l’AS Rome.

Le Diable rouge revient dans un championnat qu’il connaît parfaitement, lui qui a évolué trois saisons en tout à l’Inter Milan. Avec les Nerazzurri, il a inscrit 78 buts en 132 rencontres.

À l’AS Rome, Romelu Lukaku portera le numéro 90. Comme lors de sa deuxième saison à l’Inter Milan. Désormais, Big Rom' va devoir cravacher pour retrouver son meilleur niveau. Pas dans les plans de Pochettino, le géant belge s’est entraîné seul, à part du groupe, depuis son retour à Chelsea après son prêt chez les Interistes.

Du côté de l'AS Roma, on se félicite de ce transfert qui doit permettre au club d'enfin lancer son championnat après avoir pris un petit point sur six en Serie A. "Savoir que Lukaku a choisi la Roma ne peut être qu'un motif de grande satisfaction pour nous tous", a commencé le directeur sportif, Tiago Pinto. "Avec son arrivée, nous gagnons en talent, en expérience, en professionnalisme et en désir de gagner. Tous nos choix et nos recrues visent à élever le niveau de l'équipe. Sur le terrain, Romelu va nous apporter beaucoup. Et nous sommes très fiers de voir les supporters accueillir Romelu avec autant d'enthousiasme."

Bien évidemment, Big Rom' ne sera pas le premier Belge a évolué au club de la Louve. Il sera le troisième derrière Radja Nainggolan et Thomas Vermaelen. Espérons pour Big Rom' qu'il réussira son passage autant que le Ninja plutôt que Verminator.