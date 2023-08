Avec 5 sur 9, l’ancien club de Brian Riemer (où il était adjoint) n’a pas raté son départ en Premier League. Mais l’entraîneur Thomas Frank vise plus haut. Après avoir déboursé 26,9 millions pour Nathan Collins de Wolverhampton et 25 millions pour Kevin Schade de Fribourg, les “Bees” (les “Abeilles”) mettent le paquet pour Bakayoko.

Après la qualification pour la Ligue des champions contre les Rangers (5-1), Peter Bosz avait annoncé qu’il voulait garder Bakayoko. Mais il ne savait sans doute pas encore que les Anglais iraient si loin pour le Diable rouge. La semaine passée, le PSV a refusé une offre de 20 millions de Burnley.

Des clubs plus huppés étaient également intéressés. Le PSG lui fait les yeux doux depuis longtemps, et Naples et Liverpool se sont également manifestés. À Brentford, Bakayoko serait titulaire.

S’il est transféré pour ce prix, le natif d’Overijse se hisserait dans le top 10 des Belges les plus chers de l’histoire. Eden Hazard (pour 115 millions de Chelsea au Real Madrid) reste évidemment le numéro 1, suivi par Romelu Lukaku (pour 84,7 millions d’Everton à Manchester United). Lors de ce mercato, deux Belges ont fait mieux que Bakayoko : Doku a coûté 65 millions à Manchester City, Lavia 62 millions à Chelsea.

La saison passée, Bakayoko a donné cinq assists et il a marqué cinq buts en Eredivisie. Seulement deux autres joueurs du PSV ont rapporté plus d’argent : Lozano en allant à Naples et Gakpo en étant transféré à Liverpool.