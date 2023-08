D’autres pays ont également fixé leur deadline day un peu plus tard. C’est notamment le cas de nombreux championnats d’Europe de l’Est ou du Golfe Persique. La Grèce (11/09) et la Turquie (15/09) en sont les meilleurs exemples et pourraient offrir des options à des joueurs belges n’ayant pas encore trouvé de défi sportif. Il sera moins question de sportif pour ceux qui regarderont encore un peu loin. L’Arabie saoudite (20/09), les Émirats arabes unis (21/09) ou le Qatar (18/09) auront encore un peu de temps pour frapper un grand coup sur le marché des transferts.