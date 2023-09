Domenico Tedesco dévoile sa nouvelle liste de Diables rouges : Hugo Siquet appelé, pas Zinho Vanheusden ni Hugo Cuypers

La principale information est la convocation d’Hugo Siquet qui profite des blessures de Thomas Meunier et d’Alexis Saelemaekers. Cités comme candidats potentiels pour cette sélection, Zinho Vanheusden et Hugo Cuypers devront encore patienter. Tedesco a expliqué que le Gantois était le quatrième attaquant dans la présélection et qu’il avait pu discuter avec lui et que Cuypers avait compris la décision. Le sélectionneur a expliqué que Roméo Lavia n’était pas encore prêt physiquement, expliquant son absence. Leander Dendoncker n’est pas non plus dans le groupe. Habitués de la sélection, Dries Mertens et Thorgan Hazard sont encore absents, un signe que leur avenir international est incertain.

Malgré son manque de rythme, Romelu Lukaku est bien dans le groupe, tout comme Arnaud Bodart, Ameen Al-Dakhil et Olivier Deman. Interrogé sur plusieurs joueurs comme Arthur Vermeeren, il a avancé sa possibilité de le voir encore jouer en espoirs pour ne pas l’avoir sélectionné. Maxim De Cuyper est dans une situation similaire.

”On verra si la situation avec Courtois s’améliorera, l’important est qu’il revienne rapidement de sa blessure. Je n’ai pas de deadline le concernant. La vie est trop courte pour ce genre de choses.”, a aussi expliqué le sélectionneur national.

Lancé sur un potentiel transfert de Yannick Carrasco en Arabie saoudite, il a expliqué qu’il ne serait pas automatiquement écarté des prochaines listes si ce transfert venait à être concrétisé, avançant également le cas de Wout Faes qui joue en Championship.

”Je ne suis pas inquiet par le manque de rythme de certains. Cela ne concerne que trois ou quatre joueurs. Si un joueur a fait une bonne présaison et qu’il est sur le banc, il aura du rythme”, a développé le sélectionneur qui a fermé la porte à un retour d’Alderweireld : “Il a pris sa retraite et a expliqué pourquoi. J’ai eu une conversation avec lui mais il a pris sa retraite. Je suis désolé pour sa blessure et j’espère qu’il sera de retour rapidement.”

Relancé sur Simon Mignolet, Tedesco a annoncé qu’il n’avait pas pensé à le rappeler malgré la blessure de Courtois, expliquant aussi qu’il n’y avait pas de hiérarchie établie entre les quatre gardiens sélectionnés.

