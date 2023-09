Gill Swerts n’a pas postulé pour le job de coach des U21 : “Mon exemple ? Van Gaal !”

Gill Swerts a donné sa première interview comme coach de l’équipe nationale U21. “Je ne cache pas que c’était une surprise totale d’avoir reçu cette proposition”, dit l’ancien entraîneur des Espoirs de l’Antwerp, qui a terminé sa carrière de joueur à Seraing. “Quand je vois tous les grands noms qui étaient candidat, c’est un honneur d’avoir été désigné. Alors que moi, je n’ai pas postulé. Mais j’ai quand même bien réfléchi avant de quitter l’Antwerp, parce que cela faisait six ans que je faisais partie d’un beau projet. Le coach que je considère comme mon plus grand exemple ? Quand même Louis Van Gaal à l’AZ. Non, je n’ai pas reçu de message avec des félicitations de sa part. Par contre, j’en ai reçu beaucoup de mes anciens coéquipiers en équipe nationale, comme Vertonghen, Vermaelen et Dembélé…”