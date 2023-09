Les Belges à l'étranger : Vérone, avec Ngongé buteur, s'incline 3-1 à Sassuolo

Sassuolo a pris un bon départ et a marqué son premier but de la saison grâce à Andrea Pinamonti, de la tête (11e, 1-0). Ensuite, les visités ont concédé beaucoup d'espace à leurs adversaires, qui se sont montrés dangereux à plusieurs reprises notamment par Ondrej Duda (22e) et Jordi Mboula (32e). Mais Vérone n'a marqué qu'un but par Ngonge, annulé pour hors-jeu préalable (28e).