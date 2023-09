Mercato: voici les 5 raisons qui expliquent pourquoi Mourinho avait tant besoin de Lukaku

Dans l’esprit de Romelu Lukaku, cette prochaine échéance est déjà ce vendredi. En Italie, on murmure qu’il a dit à José Mourinho vouloir être sur la feuille de match lors de la réception du Milan AC. Lukaku a faim de football et a envie de montrer à ses nouveaux supporters que l’accueil qui lui a été réservé n’était pas vain.

José Mourinho a fait le forcing pour signer son ancien joueur. Il l’a d’ailleurs contacté par message avant de le faire signer. Ce recrutement n’a rien d’anodin. Sur le papier, Big Rom est l’attaquant parfait pour la Roma version 2023-2024.

La Roma galvaude beaucoup d'occasions. Lukaku devra les mettre au fond.

1. La Roma a dû mal à concrétiser

Un point sur six. C’est ce qu’on appelle un mauvais début de saison pour la Roma. Et pourtant les Romains se créent des occasions. Le problème se situe à la concrétisation. Sur les deux premières rencontres de Serie A, ils se sont créé 4,29 buts attendus (xG) pour 3 buts inscrits. Ce qui signifie que, selon les estimations statistiques, la Louve aurait dû marquer 1,29 but de plus.

Un problème que les hommes de Mourinho traînent depuis un moment déjà. La saison passée, ils ont “gâché” 0,3 but par match de Serie A. Pris sur un match, c’est insignifiant. Sur une saison de 38 matchs, cela équivaut à 11,4 buts.

2. Lukaku est en surrégime dès qu’il est bien guidé

Lukaku, lui, c’est tout l’inverse. L’attaquant est du genre à surperformer. C’est le signe des grands attaquants : ils marquent plus que ce que prévoient les analystes. C’est d’autant plus marquant avec Big Rom quand il est sous les ordres d’un entraîneur qui croit en lui. Sa première saison sous José Mourinho à Manchester United (2018-19) est le meilleur exemple avec 16 buts inscrits pour 13,2 attendus.

Sous Antonio Conté, le coach qui a certainement sorti le meilleur de Lukaku, le Belge a surperformé deux années de suite. Il a marqué 47 buts. Cinq de plus que les estimations des data. Il a connu une année compliquée la saison passée avec Simone Inzaghi mais a tout de même réussi à tourner à 0,5 but par tranche de 90 minutes. Ses xG étaient de 0,47.

3. Mourinho a besoin d’un attaquant qui prend de la place

L’approche de José Mourinho a changé en ce début de saison. La Roma tente d’être plus dominante dans le jeu, de moins laisser le ballon à ses adversaires. La saison passée, la Louve n’avait que 48 % de possession.

Le style de jeu n’a pas drastiquement évolué pour autant. Le football du Special One se résume à aller le plus vite possible dans le rectangle adverse. Pour prôner ce genre de football, il a besoin d’un attaquant dominant, qui prend de la place et qui ose prendre sa chance.

Lukaku est plus dominant qu’Andra Belotti, l’actuel titulaire de la Roma. L’Italien est expérimenté mais trop effacé. La saison passée, il ne tentait que 1,16 tir par 90 min. Deux fois moins que Lukaku à l’Inter. Il est également moins impliqué dans le jeu dos au but. Une des spécialités de Lukaku.

4. Il n’y a pas assez de concurrence

Belotti réalise un bon début de saison avec deux buts en autant de matchs. Mourinho ne pouvait toutefois pas se contenter de passer la saison avec un seul attaquant titulaire. L’Italien doit entrer en concurrence avec Lukaku. L’objectif est que le Diable soit le binôme de Paulo Dybala en pointe. Avec le Belge en point d’appui et l’Argentin autour de lui.

Tammy Abraham, révélation de la saison 2021-2022, a eu plus de mal l’année passée et souffre d’une grave blessure au genou. Il ne reviendra pas avant 2024.

5. Lukaku est un leader

Lukaku est le vice-capitaine et certainement le joueur le plus vocal de l’équipe nationale belge. Cela en dit long sur la personnalité de l’attaquant. Mourinho aime ce genre de gros caractère capable de transcender une équipe. Big Rom a également pour lui ses qualités humaines. Partout où il est passé, il a toujours eu une bonne relation avec ses équipiers.

Une phrase utilisée par l’AS Rome sur son site résume bien ce qu’il pourra amener. “Les gens disent souvent : ‘Romelu ne joue pas avec passion'. Je joue avec passion mais je ne le montre pas beaucoup car, dans ma tête, je pense uniquement à la manière dont nous pouvons gagner le match.” Une mentalité de gagnant qui fera du bien à la Roma qui veut retrouver le sommet de la Serie A.