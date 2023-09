Tedesco doit-il sélectionner Lukaku avec les Diables rouges ?

Lukaku doit-il être repris ?

Romelu Lukaku n’a pas joué une minute depuis la finale de la Ligue des champions en juin dernier. Son premier entraînement collectif date de mercredi avec ses nouveaux équipiers de l’AS Rome. C’est peu. Lukaku espère être dans le groupe pour le match de ce vendredi face au Milan AC. De bon augure pour les Diables rouges ?

Domenico Tedesco exposera rapidement ses intentions vis-à-vis de son attaquant. Il devrait être dans le groupe annoncé par le sélectionneur. En Italie, on avance une autre théorie. Elle dit que Lukaku refusera de rejoindre l’équipe nationale pour travailler à son retour à son meilleur niveau au complexe d’entraînement de Rome. Dybala, son nouvel équipier, en ferait de même. Cela ne ressemble pas au fidèle serviteur de l’équipe nationale qu’est Lukaku. À Tubize, il pourra également s’entraîner dans un environnement connu et apporter ses qualités de leader au groupe. Et peut-être pourra-t-il grappiller quelques minutes de jeu.

Lavia n'est pas encore prêt à jouer et n'a pas encore eu la moindre minute cet été.

Que faire des autres joueurs à cours de rythme ?

Plusieurs autres Diables sont actuellement en cruel manque de temps de jeu. On pense notamment à Romeo Lavia dont le compteur de matchs est toujours bloqué à 0 depuis le début de saison. Mauricio Pochettino, son coach à Chelsea, a expliqué qu’il avait besoin de quelques semaines pour être prêt. Vu les absences et méformes dans l’entrejeu, il devrait être dans le groupe.

D’autres joueurs comme Dodi Lukebakio, Timothy Castagne, Alexis Saelemaekers ou Aster Vranckx sont dans des situations similaires à cause d’un transfert récent ou en cours de négociations. Les trois premiers pourraient jouer ce week-end dans leur nouveau club (Séville, Fulham et Bologne). Le dernier attend encore une porte de sortie. Tedesco apprécie le profil de ces joueurs et devrait les reprendre.

Leander Dendoncker n’est a priori pas concerné par un transfert. Le médian a connu des pépins physiques qui l’ont empêché d’être prêt pour le début de saison. Il n’a pas encore fait partie de la sélection à Aston Villa. Cela pourrait lui coûter sa place dans le groupe.

Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois sont les principaux absents annoncés. Ils sont lourdement blessés et doivent faire l’impasse sur les prochains rassemblements. Thomas Meunier espérait effectuer son retour mais s’est blessé avec Dortmund.

Vermeeren est l'avenir du milieu de terrain des Diables.

Doit-il priver les U21 de Vermeeren ?

Un nom semble s’imposer dans le milieu de terrain : Arthur Vermeeren. Le meneur de jeu de l’Antwerp est un véritable phénomène. À terme, il sera le patron de l’entrejeu des Diables rouges.

En l’absence de Kevin De Bruyne et vu la situation de Youri Tielemans, il pourrait être une option supplémentaire dans un entrejeu qui manque d’un élément créatif en l’absence du Citizen.

Les Diablotins accueillent le Kazakhstan dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2025 qui sera disputé en Slovaquie. Gill Swerts, le nouveau sélectionneur, aura envie de pouvoir compter sur tous ses éléments clés pour son premier match.

La même réflexion se pose, en autres, pour Maarten Vandevoordt. Il devrait logiquement être le quatrième gardien de l’équipe A à la place d’Arnaud Bodart, appelé en juin. Les sélectionneurs pourraient trouver un compromis pour le gardien ainsi que pour d’autres éléments en manque de temps de jeu.

Cuyper sera-t-il la surprise du groupe? ©PDV

Peut-il surprendre avec de nouvelles têtes ?

Zeno Debast fera plus que probablement son retour dans le noyau A après avoir dépanné à l’Euro U21. Au rayon des nouveautés, trois noms semblent rentrer en ligne de compte pour une première sélection.

Cuypers, Balikwisha, Benson, De Cuyper, qui sera la surprise de Tedesco?

Hugo Cuypers pourrait profiter du manque de rythme de Lukaku. Le Gantois réalise un bon début de saison et a d’indéniables qualités de finisseur. Benson Manuel a été un cadre du titre de Burnley en Championship et doit s’imposer en Premier League. Son profil de gaucher capable d’évoluer à droite peut offrir une alternative à Dodi Lukebakio en manque de rythme. Michel-Ange Balikwisha (Antwerp) entre aussi en ligne de compte. Maxim de Cuyper pourrait également profiter de l’absence de concurrence au poste de back gauche.

Certains évoquaient une sélection pour Théo Leoni. C’est encore trop tôt pour la révélation anderlechtoise de début de saison. Toby Alderweireld avait ouvert la porte à un retour en équipe nationale. Il s’est toutefois blessé avec l’Antwerp en Ligue des champions et sera out quelques semaines.