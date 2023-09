Manchester City, champion en titre, a déroulé face à Fulham (5-1) lors de la quatrième journée de Premier League. Les Cityzens signent ainsi une quatrième victoire en autant de rencontres et prennent la tête du classement avec 12 points. Titulaire pour sa grande première avec son nouveau club, Jérémy Doku a cédé sa place à Sergio Gomez, autre ancien Anderlechtois, à la 76e.

Les Cityzens menaient 2-1 contre les Cottagers à la mi-temps à l;a suite de réalisations signées Alvarez (31e) et Ake (45e+5) et une géalisation provisoire de Ream (33e) . En seconde période, Erling Haaland lançait les champions en titre vers la victoire et mettait fin à tout suspense en inscrivant un triplé, dont un but sur penalty (58e, 70e (pen), 90e+5).

Douche froide pour Burnley et Vincent Kompany qui ont signé une troisième défaite consécutive lors de la réception de Tottenham (2-5) avec un triplé signé Heung-Min Son (16e, 63e, 66e). Au classement, les Clarets sont 20e et derniers avec zéro point en trois rencontres.

Ameen Al-Dakhil était titulaire pour ce match mais ne pouvait rien faire face à la puissance offensive des Spurs. Hannes Delcroix, arrivé en fin de mercato, est monté au jeu à la mi-temps.

Enfin, Chelsea s'est fait surprendre à domicile par Nottingham Forest (0-1). Roméo Lavia (Chelsea) et Divock Origi (Nottingham) n'étaient pas repris pour cette rencontre.

FRANCE

Le Stade rennais a partagé les points sur le terrain du Stade brestois (0-0) lors de la quatrième journée de Ligue 1 samedi.

Avec ce résultat, Rennes, toujours invaincu cette saison, est provisoirement quatrième du classement (6 points) à une unité de son adversaire du jour, troisième. Les Rouge et Noir signent également leur troisième partage consécutif.

Titulaire en défense centrale, Arthur Theate a disputé l'intégralité de la rencontre aux côtés de Warmed Omari.