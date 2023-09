Les Belges à l'étranger : grosse performance de Christian Benteke après une disette de onze matches (VIDEOS)

Son premier but relève d'une facilité incroyable et d'un sens du but toujours bien présent chez l'ancien Diable rouge.

Chrisitian Benteke y est allé de son petit assist 10 minutes plus tard.

En fin de rencontre, Benteke était bien placé pour poser au fond des filets le cuir après un magnifique service dans le rectangle.

Le dernier but de Christian Benteke remontait au 4 juin face à l'Inter Miami. Depuis, il avait joué dix matches complets et un match en tant que remplaçant sans marquer ni donner de passe décisive. DC est classé 9e, barragiste pour les playoffs en conférence est, et compte 33 points en 27 matches après avoir enrayé une série de trois défaites consécutives.

Logan Ndenbe a disputé tout le match pour le Sporting Kansas City, qui a enregistré une victoire contre St. Louis City (2-1), leader de la conférence ouest. Kansas est désormais 11e de la conférence ouest avec 32 points en 27 matches, à 4 unités de Dallas (26 matches) et les dernières places qualificatives pour les playoffs.

Les sept premières équipes de chaque conférence sont directement qualifiées pour les playoffs. Les équipes classées 8e et 9e doivent disputer un barrage.