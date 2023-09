Premier League : Pourquoi Guardiola a apprécié la première de Jérémy Doku à Manchester City

À lire aussi

Pas de but ou d’assist mais 100 % de dribbles réussis

Le Diable rouge le concède sans détour qu’il était “stressé” au moment de faire ses grands débuts en remplacement de Jack Grealish. “Et c’est normal”, a-t-il ajouté.

Ses premiers mouvements ont été hésitants. Il a eu besoin de quelques touches de balles plus prudentes pour se mettre dans le rythme. Après seulement deux minutes, il a découvert la rudesse de la Premier League en étant projeté au sol et en perdant un ballon à cause d’un pressing.

Il a rapidement pris confiance et laissé parler ses dribbles, l’arme principale de Doku. Il en a réussi sept. Peut-être pas autant qu’il l’espérait mais aucun ne s’est transformé en perte de balle. Un résumé de la prestation offensive du joueur : tout en contrôle mais sans pouvoir faire la différence.

“Je sors frustré de mon match, a lancé le Belge. Je n’ai pas pu donner d’assist ou marquer pour aider mon équipe. J’essaierai de le faire dans les rencontres à venir. ”

Une masterclass… défensive

Kenny Tete, le latéral droit de Fulham, se souviendra encore longtemps du dribble assassin que lui a infligé Doku en première mi-temps. Le public de Manchester City s’est levé et a applaudi son nouveau joueur.

C'était sa performance défensive la plus complète depuis longtemps.

Rien d’étonnant quand on connaît les artistes qui ont foulé la pelouse de l’Ethiad Stadium ces dernières années. Doku ne s’attendait toutefois pas à être plus acclamé pour son travail défensif que pour son apport devant le but adverse. Notamment lorsqu’il a fait tout le terrain pour rattraper Antonee Robinson.

“Fulham jouait très bas et j’avais deux joueurs sur moi dès que je récupérais le ballon, dit-il. Je n’ai pas eu beaucoup d’occasions de dribbler. Et si tu ne sais pas faire le travail offensivement, il faut bosser de l’autre côté. ”

Cette humilité se traduit dans ses statistiques. Il a disputé huit duels défensifs et en a remporté six. La saison passée à Rennes, il n’a eu de telles statistiques qu’à une seule reprise, fin mai contre Monaco. Et il n’avait plus intercepté quatre ballons en un match depuis un Leicester-Rennes en mars 2022, il y a 18 mois.

Guardiola est satisfait

Pep Guardiola a assisté à distance à la prestation de son nouveau numéro 11. Opéré du dos, le coach n’était pas en état d’être sur le banc et a laissé cette responsabilité à son adjoint Juanma Lillo. Le T2 a, en un hochement de tête lors du remplacement de Doku à la 76e, résumé la satisfaction du staff après la performance du Belge.

Sur le papier, Doku est le transfert qui s’éloigne le plus des profils auxquels Guardiola a l’habitude de s’intéresser. L’Anversois est un joueur d’action dans une équipe où la constance règne. Les médias anglais ont écrit qu’il a parfois “voulu trop montrer” ses qualités de vitesse et s’est “précipité. ”

Sa présence à Manchester City est due à ses qualités. Guardiola a en tête d’en faire un joueur adapté à sa philosophie. Dans la provocation quand il le faut et dans le contrôle le reste du temps. Après son changement de flanc en première mi-temps, passant à gauche, il a davantage mis le pied sur le ballon pour faire les choix intelligents. Son coach, avec lequel il ne s’est toujours pas entraîné, a dû apprécier depuis son canapé.