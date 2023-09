Les Diables entament ce lundi leur préparation au diptyque de septembre

"Hugo performe avec le Cercle et a fait un bon Euro avec les U21. C'est un joueur qui peut être dangereux avec sa dernière passe, et qui est doté d'un centre et possède une bonne mentalité. La blessure d'Alexis Saelemaekers à l'entraînement (jeudi, ndlr.) est aussi une raison de sa présence", avait expliqué le sélectionneur fédéral.

Des doutes subsistaient sur la présence de Romelu Lukaku, qui n'a pas joué cette saison avant son prêt à l'AS Rome, mais 'Big Rom' figure bel et bien dans le groupe. "J'ai été en contact tous les jours avec Romelu et je savais qu'il s'entraînait individuellement et avec les U21 de Chelsea. Je n'ai pas hésité un seul instant à le convoquer. On a pu voir lors des derniers rassemblements à quel point Romelu est important. C'est un leader dans le groupe et c'est un attaquant du top".

La présence d'un cadre comme Lukaku doit compenser les forfaits de Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, tous les deux blessés. Pour remplacer Courtois, Koen Casteels, blessé en juin, fait son retour dans le groupe tout comme Amadou Onana pour suppléer Kevin De Bruyne.

Après une victoire 0-3 en Suède, un partage 1-1 face à l'Autriche et un succès 0-3 en Estonie, la Belgique (7 points) est deuxième du groupe F derrière l'Autriche (10 points, 4 matches).