Bakayoko a fait mal sur son flanc droit.

Après un mercato intense à l’issue duquel il a refusé de rejoindre Brentford, l’ailier droit a continué à enflammer les pelouses néerlandaises. Sur la pelouse de Waalwijk, il a réalisé une prestation intéressante, délivrant son premier assist de la saison en Eredivisie grâce à une tête pour Luuk de Jong (64e). Avant cela, il a tenté sa chance à deux reprises. Le premier tir était cadré mais trop axial pour inquiéter le gardien adverse (41e). Le second était enroulé mais est passé un bon mètre à côté (55e). Petit point noir du week-end : ses trois centres n’ont pas trouvé preneur. Il a quitté ses partenaires à une vingtaine de minutes de la rencontre.

Orel Mangala (Nottingham Forest) 7/10

Absent la semaine dernière après un petit coup reçu à l’entraînement, il était de retour dans le onze. Techniquement, le milieu de terrain est plutôt propre. Il ne fait rien de superflu et joue simplement. Même si tout le monde sait que ses qualités sont ailleurs pour le joueur formé à Neerpede.

Une nouvelle fois, son abattage physique a été impressionnant lors de la belle victoire acquise à Chelsea. Il ne touche pas beaucoup de ballons (28) mais il est diablement efficace lorsqu’il a le cuir entre les pieds.

Sorti à la 72e après une prestation aboutie où il s’est sacrifié pour le collectif.

Charles De Ketelaere (Atalanta) : 7/10

Doucement mais sûrement, l'attaquant reprend ses marques. Et sa confiance ! Titulaire pour la première fois, il n'a pas marqué. Mais il a adressé une passe décisive pour l'ouverture du score. Sur les deux autres buts de Scamacca, son nouveau partenaire de jeu, il est également utile. Même si les statistiques ne reprendront pas les deux mouvements sans ballon qui permettent d'isoler l'attaquant italien.

Il a donc été très utile pendant 82 minutes et son entraîneur devrait se montrer satisfait de sa prestation. "Le match de ce soir me fait penser que nous pouvons faire une bonne saison", a déclaré Gasperini à Sky Sport Italia. "Nous avons surtout rénové l'équipe en attaque avec des jeunes joueurs talentueux, mais l'équipe a conservé sa structure de base. Scamacca nous permet d'être plus forts dans les airs. Tandis que De Ketelaere a connu une saison difficile, mais il a beaucoup appris dès sa première année dans un grand club. Ce qu’il trouve ici, c’est une plus grande confiance. Parce que nous croyons vraiment en lui."

Matz Sels (Strasbourg) 7,5/10

Certes, les Strasbourgeois ont perdu face à Nice. Mais quelle aurait été le score sans l'ancien portier du RSCA ? Par trois fois, il a sauvé son équipe. Tout d'abord en déviant une frappe de Moffi puis en s'interposant en face à face contre Laborde et Boga. Du grand Sels... mais qui ne rapporte pas de point pour son équipe.

Amadou Onana (Everton) 6,5/10

Une nouvelle fois, il s’est battu comme un diable. Et il l’a plutôt bien fait puisqu’il a gagné 11 de ses 14 duels. Très bon début de match avec plusieurs ballons récupérés. En plus de sa grosse débauche d’énergie habituelle, il a été décisif en touchant le ballon de la tête sur l’ouverture du score. Il a été un peu plus en difficulté après la pause même si globalement, il s’agit d’une bonne rencontre pour le longiligne milieu de terrain.

Arthur Theate (Rennes) : 6,5/10

Resté alors qu’il voulait peut-être partir, le défenseur a été très bon dans l’axe de la défense. Dur sur l’homme, il n’a pas perdu beaucoup de duels. Certes, il y a bien eu ce petit pont en seconde période. Mais pour le reste, il s’est montré solide comme un roc.

Wout Faes (Leicester) 6/10

Première défaite pour les Foxes en Championship. S'il n'est pas directement responsable, il a offert un parfait mix de ce qu'il a réalisé l'an dernier. Des moments d'hésitations et des moments absolument brillants.

Pour devenir meilleur, il devra trouver de la régularité dans ses prestations. Cependant, ne soyons pas trop durs, il a tout de même réalisé plus de bonnes choses que l'inverse. Une chose est certaine : il connait son principal axe de progression pour passer un pallier dans sa carrière.

Romelu Lukaku (AS Roma) : 6/10

Comme habitude, le massif attaquant ne s’est pas caché. À l’image de son premier tir après moins de soixante secondes sur la pelouse. Clairement, il va faire du bien à José Mourinho. Belotti n’a pas les épaules pour jouer réellement en pivot, tout le contraire du Diable rouge qui a permis au collectif de respirer.

Jérémy Doku (Manchester City) : 6/10

Pour beaucoup, la fusée n’allait pas obtenir énormément de temps de jeu chez les Citizens. Un peu plus d’une semaine après son arrivée, il a pu fêter sa première titularisation suite à l’absence de Grealish. Le feu follet s’est montré stressé au début de match. Lors de ses quelques touches de balle, il a manqué de justesse. Puis, il s’est mis dans le bain. À l’image d’un dribble ou Kenny Tete doit encore le chercher.

Si Guardiola peut se montrer satisfait, c’est surtout pour son travail sans ballon. Certes, il a été recruté pour ses qualités de dribbleurs, mais il n’a pas rechigné à bien défendre et a tenu à faire les efforts. Il a réussi sept de ses huit dribbles, mais il a surtout réalisé une prestation d’équipe avant de sortir à 10 minutes du terme.

Loïs Openda (Leipzig) : 5,5/10

Openda n'a pas été décisif ce week-end.

Pour la première fois cette saison en Bundesliga, l'ancien attaquant de Lens n'a pas été décisif et n'était même pas proche de l'être. Son seul tir de la rencontre a été contré par un défenseur et il était de toute façon dans une mauvaise position au moment d'armer. S'il a réussi ses trois centres, cela n'a jamais mené à une action dangereuse.

Koen Casteels (Wolfsburg) : 5/10

Casteels a vécu une rencontre compliquée. ©AFP or licensors

Bien évidemment titulaire, le gardien des Loups a vécu un samedi très frustrant. Sur quatre frappes cadrées, il n’en a arrêté qu’une mais le tir de Beier ne représentait pas un réel danger (12e). Sur le premier but de Hoffenheim, il ne savait rien faire puisque le buteur était dans le petit rectangle, oublié par la défense après un centre dangereux (45e+2). Le deuxième but était un petit peu plus évitable mais la frappe de Baya, bien que peu rapide, était parfaitement placée (60e). Le dernier but encaissé était le plus impossible à arrêter, Skov ayant envoyé un ballon parfait qui est rentré grâce à l’aide du poteau (74e).

Ameen Al-Dakhil (Burnley) : 4/10

Nouveau cauchemar pour le défenseur central. Aligné à droite, il a clairement manqué de repère à cette position. Sur l’égalisation, il est beaucoup trop passif sur Solomon qui a tout le loisir de trouver Son. Sur le troisième et quatrième but, il est un peu hors position même s’il n’est pas directement impliqué dans l’action.

Ses débuts en Premier League sont compliqués. Plus collectivement que personnellement d’ailleurs. Mais il ne parvient pas à surnager dans une équipe qui prend l’eau. Normal pour un si jeune joueur qui apprend son métier au plus haut niveau.

Ils n’ont pas beaucoup joué

Arrivé en fin de mercato à Fulham, Timothy Castagne est monté à la 73e contre Manchester City. Il ne s’est pas beaucoup distingué lors d’une rencontre où son équipe a perdu 5-1. À revoir donc.

Ils n’ont pas joué

Comme depuis le début de saison, les Diables au repos étaient très nombreux ce week-end. Pourtant pas blessé, Thorgan Hazard (Dortmund) n’a pas été sélectionné par son entraîneur. Transféré au Werder Brême en fin de mercato, Olivier Deman est resté sur le banc toute la rencontre pour sa première en Bundesliga. En attente de l’officialisation de son transfert à Al-Shabab, Yannick Carrasco était également au repos. De son côté, Dodi Lukebakio espérait vivre ses premières minutes en Liga mais le report de la rencontre entre Séville et l’Atlético Madrid en a décidé autrement.

Leandro Trossard (Arsenal) est resté sur le banc toute la rencontre lors de la victoire des siens contre Manchester United. Sa situation reste préoccupante parce qu'il n'est pas monté alors que le score était de 1-1 jusqu'en toute fin de rencontre. Situation peu différente pour Michy Batshuayi (Fenerbahçe) qui n'a pas décollé du banc.

Ils sont blessés

Indisponible depuis plusieurs semaines, Thomas Meunier (Dortmund) n’a pas encore joué de la saison alors que Kevin De Bruyne (Manchester City) et Thibaut Courtois (Real Madrid) ne rejoueront pas en 2023.