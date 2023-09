Amadou Onana veut prendre ses responsabilités avec les Diables : "Si je rêve d’être capitaine un jour ? C’est un objectif”

Depuis son plus jeune âge, le Bruxellois est loué pour ses qualités humaines et ses capacités de leader. Avec les absences de KDB et Courtois, il pourrait devenir l’un des patrons de cette nouvelle génération. “Patron, c’est un grand mot”, coupe-t-il avec respect. “Il y a beaucoup d’anciens dans la sélection avec Vertonghen, Lukaku, Carrasco et Batshuayi. En ce qui concerne le leadership, je vais apporter ma contribution. Si je rêve d’être capitaine un jour ? C’est un objectif. C’est une grande responsabilité. J’ai les qualités nécessaires pour ce rôle.”

Depuis la prise de pouvoir de Domenico Tedesco, le numéro six a surtout évolué avec KDB. Mais le capitaine de la sélection est absent et il faudra trouver d’autres ressources pour se montrer dangereux. “Kevin est un joueur exceptionnel avec d’énormes qualités. Des joueurs comme Doku et Trossard peuvent reprendre son rôle mais c’est l’entraîneur qui choisit”, a-t-il déclaré au Centre national du football à Tubize.

”Je suis heureux à Everton”

Au début de mercato, il avait été annoncé sur le départ. Pourtant, l’ancien lillois est toujours un Toffees à la fin de ce mercato. Ce qui ne représente pas une déception malgré le départ compliqué de son équipe. “Le football est une question de timing. Il faut que le bon club vienne frapper au bon moment. J’ai changé de club trois mercatos de suite, pas maintenant. Et cela n’a pas d’importance pour moi, je suis heureux à Everton.”

Récemment, le milieu de terrain a été touché par des insultes racistes après une rencontre. Comme toujours, le joueur, et surtout l’homme, a réagi avec maturité. “J’y ai fait face sereinement”, explique-t-il calmement. “Mais il faut agir. La police a également retrouvé et arrêté cette personne. Il faut que cela cesse, car cela arrive encore trop souvent. En ce qui me concerne, ils peuvent lui infliger une peine de prison, une interdiction de stade ou autre. Je n’ai pas de pitié pour ce genre de personnes. Nous sommes en 2023. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans le monde.” La parole d’un “vieux” sage et, probablement, d’un futur capitaine de seulement 22 ans.