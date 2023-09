Amadou Onana veut s’imposer en leader de la nouvelle génération des Diables rouges : “Je peux jouer un rôle très important”

Pas de grand départ

Il ne cache pas avoir entamé des discussions avec d’autres clubs. Plusieurs cadors de Premier League se sont intéressés à lui mais sans parvenir à le convaincre. “Je dis toujours que dans le football, il faut courir mais aussi savoir quand courir”, lance-t-il en métaphore.

Son été aurait pu être frustrant mais le Diable a préféré le prendre avec philosophie. “Le fait de ne pas avoir été transféré ne change rien à mes qualités ou à mon caractère. Je ne vois pas ça comme un rendez-vous manqué. Ce qui doit se passer se passera.”

L’homme à tout faire de Tedesco

Après le rassemblement de juin manqué pour blessure, le Toffee a retrouvé ses équipiers. En l’absence de Kevin De Bruyne, il a pour tâche de se muer en patron de l’entrejeu des Diables. Onana n’a que 22 ans mais possède déjà une vision claire de ce que doit être un patron. “Il faut l’être en dehors du terrain mais aussi en montrant ses qualités en match.”

Commençons par le deuxième aspect. Domenico Tedesco a fait de Kevin De Bruyne son leader technique. Amadou Onana est son homme à tout faire. Il refuse d’être qualifié de cadre et nous l’a fait comprendre d’un “c’est vous qui utilisez ce terme”. Il précise tout de même savoir “que beaucoup de personnes [le] regardent” et qu’il est prêt à “assumer le rôle que [lui] confiera le sélectionneur”.

Le patron des jeunes

Sa tâche glisse du terrain au vestiaire. Onana est apprécié. Très apprécié même par ses coéquipiers. Respectueux avec les anciens – il a directement cité Carrasco, Vertonghen et Lukaku avant d’évoquer ses qualités de leader –, il est surtout au cœur de la nouvelle génération dont il a été capitaine jusqu’en espoirs.

guillement "J'ai les qualités pour devenir capitaine des Diables."

Il ne cache d’ailleurs pas son ambition d’un jour porter le brassard chez les Diables. “C’est un objectif. Tout le monde rêve de cette responsabilité. C’est une preuve de confiance de tes équipiers et du staff. J’ai les qualités pour assumer ce rôle. J’aide du mieux avec mes qualités. Dans mon esprit, le leadership c’est comprendre les profils humains que tu as face à toi. Savoir quand et comment parler à chacun.”

Il se pose d’ailleurs en défenseur de la nouvelle génération pour qui il demande “de la patience car il y a beaucoup de talent”. Son avenir en Diable rouge est tracé pour devenir le guide de tous les jeunes. “Je peux jouer un rôle très important dans cette nouvelle génération”, affirme-t-il.

Il ose prendre la parole

Il se fait aussi leur porte-parole, notamment sur les sujets de société. Il y a quelques semaines, Onana a été victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux après la lourde défaite d’Everton face à Aston Villa (4-0). "J'ai vécu la situation assez sereinement. La personne a été retrouvée par la police.”

Son calme relatif au moment d’aborder le sujet ne l’empêche pas de tenir un discours fort qui n’est pas sans rappeler les sorties de Romelu Lukaku par le passé. “C’est dommage qu’en 2023 ce genre de chose arrive encore. Il faut punir. Que ce soit via la prison ou des interdictions de stade. Je n’ai aucune pitié pour ce genre de personne.”