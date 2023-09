En Arabie saoudite, Yannick Carrasco devient le troisième Belge le mieux payé

Contre une indemnité de transfert de 15 millions d’euros payée à l’Atletico et un salaire brut annuel de près de 13 millions, Yannick Carrasco a signé un contrat de trois saisons dans le championnat saoudien. Et le voilà propulsé au troisième rang des joueurs belges en activité les mieux rémunérés, derrière Kevin De Bruyne (23,9 M €/an) et Thibaut Courtois (15 M €). Il devance désormais Romelu Lukaku, qui a accepté de baisser drastiquement son salaire pour rejoindre l’AS Rome.