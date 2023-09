Charles De Ketelaere ravi de son choix de club : “À l’Atalanta, je peux devenir la meilleure version de moi-même”

Sa première année (ratée) à l’AC : “J’ai quand même appris”

Neuf petites titularisations en Serie A : sa première année italienne à l’AC Milan était moins bonne qu’espéré. “Ce n’était certainement pas la saison que j’avais espérée, c’est sûr. C’est facile de se dire après que ce n’était peut-être pas la bonne étape pour moi, mais sur le coup, ça semblait la meilleure solution. J’ai beaucoup appris à l’AC et je suis devenu un meilleur joueur, avec plus d’expérience. En Italie, on me demande d’autres choses qu’en Belgique, donc j’ai plus de bagages qu’avant au niveau tactique.”

Le Diable rouge n'a pas marqué un seul but avec l'AC la saison passée. ©AFP or licensors

Même De Bruyne ou Lukaku ont mis du temps à s’adapter à un grand championnat, quitte à être prêté. “Beaucoup d’éléments entrent en compte, estime CDK. Vous arrivez dans un nouveau pays, découvrez un nouveau système de jeu, une nouvelle langue. Et puis cela dépend de votre propre forme également… Tout cela peut rendre les choses compliquées.”

Les critiques : “Bonnes ou mauvaises, elles n’aident pas”

Charles De Ketelaere n’est pas un fan de l’exercice médiatique ; il ne le cache pas et l’accomplit sans plaisir. C’était encore le cas ce mercredi. Le joueur de 22 ans estime avoir été trop ciblé après son année milanaise loupée. “J’ai subi beaucoup de critiques la saison passée, mais je ne lis pas les journaux tous les jours. Y compris quand je joue bien. Dans les deux cas, en bien ou en mal, je ne pense pas que ça aide réellement.”

Ses débuts à l’Atalanta : “Un système qui me convient”

Charles De Ketelaere a déjà marqué un but et délivré une passe décisive à l'Atalanta. ©LaPresse

”Cet été, j’avais le choix entre rester à Milan ou être prêté et je me suis dit que la bonne décision était de changer d’équipe. Surtout pour aller à l’Atalanta, une destination qui me convenait, raison pour laquelle j’ai choisi ce club. L’équipe a réalisé de bons matchs et moi aussi. Le système tactique de l’Atalanta (NdlR : en 3-5-2 et plus en 4-2-3-1 comme à l’AC), avec plus d’avants, me convient mieux. La saison passée j’étais médian offensif, maintenant je joue plus haut et me retrouve davantage en position de marquer. Là, je peux redevenir la meilleure version de moi-même.”

L’équipe nationale : “D’abord être bon en club”

L’été 2023 aura été marqué par une élimination précoce au premier tour de l’Euro espoirs, pour CDK : “On apprend de chaque match et j’espère qu’on aura appris de cet Euro : ne pas sortir de la poule était une désillusion. Mais je reste convaincu que cette génération a du talent.”

CDK sait que faire partie du groupe des Diables en juin passera par de bonnes prestations en club. ©VKA

L’été 2024 pourrait être synonyme d’Euro avec les “grands”, pour celui qui était de l’aventure au Qatar, où il n’a joué qu’un quart d’heure sur les trois matchs. Mais la concurrence est là. “Je ne veux pas encore me fixer l’Euro comme objectif : mon plus grand défi de la saison sera de me montrer avec l’Atalanta, et l’Euro sera la logique continuité de mes prestations en club.”