Huit anciens pour encadrer quinze nouveaux chez les Diablotins : “On va essayer de retrouver la même complicité”

Place désormais à l’ère Gill Swerts, nommé à la tête des U21 il y a une dizaine de jours, avec l’objectif de se qualifier vers l’Euro 2025 en Slovaquie. Le nouveau coach ne démarre toutefois pas d’une page totalement blanche puisque huit joueurs (nés en 2002 ou 2003) ont participé à l’essentiel de la précédente campagne : Eliot Matazo, Aster Vranckx, Koni De Winter, Mandela Keita, Killian Sardella, Ignace van der Brempt, ainsi que les gardiens Maarten Vandevoordt et Senne Lammens. On peut également y ajouter Arne Engels et Anthony Descotte, aussi présents à cet Euro soldé par un énorme échec.

Les leçons de l’Euro

”Sportivement parlant, on s’attendait à mieux parce qu’il y avait tout dans notre groupe pour aller plus loin, Eliot Matazo, conscient que cette génération des Diablotins présentait un énorme potentiel. Mais nous avons donné le maximum quand même et ça s’est joué sur des détails. Maintenant, on veut passer à autre chose avec cette nouvelle campagne.”

guillement "Il est important de tirer les leçons de ce qui a moins bien fonctionné."

Les anciens comptent néanmoins se servir de cette expérience pour avancer avec le nouveau groupe. “Il est important de tirer les leçons de ce qui a moins bien fonctionné afin d’être encore plus forts pour cette campagne. À l’inverse, il y a aussi du positif que l’on va essayer d’appliquer à nouveau”, analyse Eliot Matazo.

Le milieu de terrain de l’AS Monaco fait référence à l’homogénéité et la belle entente du groupe de Mathijssen. “C’était l’une de nos grandes forces. Il y a eu des moments difficiles, mais nous nous sommes battus les uns pour les autres. Avec les nouveaux joueurs, nous allons essayer de tisser des liens afin de retrouver cette complicité et cette homogénéité.”

Gill Swerts a donné son premier entraînement ce mercredi.

Avec Vermeeren, Stroeykens ou Oyen

Parmi ceux qui découvrent les Diablotins, certains noms sont déjà connus en Pro League. Il y a bien sûr les produits de Neerpede Mario Stroeykens (Anderlecht) et Lucas Stassin (Westerlo) en attaque. Mais aussi Roméo Vermant et Jorne Spileers (Club Bruges), Tuur Rommens (Westerlo), Luca Oyen (Genk), Richie Sagrado (OHL) et bien sûr le grand espoir Arthur Vermeeren (Antwerp).

Tous ces joueurs nés en 2004 et 2005 évoluaient déjà ensemble avec les U19. Contrairement à Jarne Steuckers, milieu offensif formé à Genk et Saint-Trond, qui portera un maillot national pour la première fois de sa carrière grâce à ses bonnes performances réalisées cette saison avec les Canaris. “Honnêtement, je n’y aurais pas pensé la saison dernière quand j’étais prêté à Maastricht, sourit le joueur de 21 ans. Mais je suis revenu à Saint-Trond et le fait d’enchaîner des bons matchs m’a permis d’être ici.”

guillement "Je sais déjà que ce groupe est talentueux."

Notons aussi la présence de deux frères : le défenseur Fedde Leysen (Union SG), sélectionné à deux reprises par Mathijssen, mais jamais monté au jeu, et le gardien Tobe Leysen (Antwerp), qui n’a plus porté le maillot de l’équipe nationale depuis 2019 avec les U18. “Cela fait à peine un jour que nous sommes ensemble, donc il faut encore apprendre à se connaître. Mais je sais déjà que ce groupe est talentueux”, s’enthousiasme Matazo.

En cette fin de semaine, Gill Swerts devra mettre en place très rapidement ses tactiques pour affronter de manière optimale les qualifications lundi face au Kazakhstan. Il pourra pour cela compter sur l’aide des anciens. “C’est vrai que nous aurons certainement un rôle de guide pour aider les nouveaux à appliquer les principes du coach et à s’adapter le plus rapidement possible”, sourit Matazo, qui espère qu’une osmose se créera rapidement pour aborder la suite de la campagne, avec notamment le choc contre l’Espagne en novembre.