Un quart des Diables rouges n’a même pas deux matchs dans les jambes : “On doit accepter cette situation”

Trois matchs et demi disputés

Une moyenne de 316 minutes – soit trois matchs et demi – dans les jambes pour l’ensemble des joueurs sélectionnés. C’est très peu, même à ce stade de la saison. À titre de comparaison, les convoqués de septembre 2022 étaient arrivés avec plus de six matchs derrière eux. Le décalage d’une ou deux semaines du début de certains championnats à cause du Mondial 2022 y était pour quelque chose. La programmation des rencontres internationales douze jours plus tard dans le mois aussi.

Faut-il dès lors s’inquiéter de voir les joueurs moins en rythme ? “Le temps de jeu idéal n’existe pas à cette période. Le rassemblement de septembre est historiquement le moins dérangeant au niveau des différences physiques, pense Mario Innaurato, ancien préparateur physique des Diables. “Si je regarde la sélection, il n’y a que trois, quatre ou cinq joueurs maximum qui n’ont pas ou peu joué depuis le début de la saison”, observait de son côté Domenico Tedesco il y a quelques jours.

Le temps de jeu ©IPM Graphics

Quatre joueurs à moins de 90 minutes

Quatre vrais points d’interrogation ressortent en effet de ce groupe. Leandro Trossard (77 min), Romelu Lukaku (19 min), Timothy Castagne (17 min) et surtout Dodi Lukebakio (0 min) ont tous disputé moins d’un match officiel complet depuis le début de la campagne. “Mais ce n’est pas la même situation pour chaque joueur”, estime Tedesco qui différencie notamment le cas de Trossard, remplaçant à Arsenal, de celui de Lukebakio, qui n’a trouvé un nouveau club qu’en fin de mercato. “Si la présaison a été bien réalisée, mais qu’un joueur est remplaçant, ce n’est pas un gros souci de rythme.”

On se demande donc si un élément quasi indispensable comme Lukaku sera titulaire dès le premier match, samedi contre l’Azerbaïdjan. “À ce moment-ci de la saison, il ne faut pas être spécialement prudent avec des joueurs qui ont moins ou pas joué, analyse Innaurato. Il faut surtout voir si le joueur a fait une bonne préparation. Lukaku est rentré pour son premier match avec Rome et il était bien car il a pu se préparer sans problème physique. Castagne est aussi dans ce cas de figure mais il est prêt.”

Sept à plus de cinq matchs

Et puis il y a les joueurs qui sont déjà beaucoup plus en rythme. Johan Bakayoko et Wout Faes comptent déjà plus de 600 minutes au compteur, respectivement grâce aux préliminaires pour la Ligue des champions et au grand nombre de matchs en Championship (D2 anglaise). Les joueurs de Pro League (Debast, Vertonghen, Siquet ou Bodart) sont également déjà mieux rodés que les autres au bout de six journées de championnat.

”Ceux qui ont beaucoup joué n’ont au final que cinq ou six matchs dans les pattes, relativise Innaurato. Et donc seulement quatre ou cinq de plus que les autres. La différence n’est pas grande. Puis avec la règle des cinq changements, un joueur peut être facilement remplacé s’il manque de fraîcheur. C’est donc idéal pour ce genre de situation. Tu peux mieux t’adapter à l’état physique de tes joueurs.”

Bakayoko le donneur d’assists

Les buts et passes décisives ©IPM Graphics

Côté statistiques, le début de saison est assez pauvre pour nos Diables. La blessure de Kevin De Bruyne, le peu de temps de jeu de Leandro Trossard ou Michy Batshuayi ainsi que les transferts compliqués de Romelu Lukaku et Dodi Lukebakio n’ont rien arrangé. Mais un joueur est déjà parvenu à sortir du lot : Johan Bakayoko. En huit apparitions, l’ailier du PSV Eindhoven a déjà délivré cinq passes décisives. Soit plus que le total de tous les autres Diables réunis (De Ketelaere, Siquet, Carrasco et Batshuayi sont les seuls à avoir donné un assist).

Quid des buteurs ? Le manque de rythme de Romelu Lukaku pourrait permettre à Loïs Openda ou Michy Batshuayi d’être titularisé contre l’Azerbaïdjan. Domenico Tedesco aurait toutefois préféré voir ces deux joueurs plus efficaces en ce début de saison. L’attaquant de Leipzig – qui a pourtant réalisé une très belle présaison – et celui de Fenerbahçe – qui se retrouve souvent sur le banc – ne comptent que deux buts chacun. Voilà pourquoi il ne serait pas surprenant de voir Lukaku malgré tout dans le onze de base dès samedi.

Les notes des Diables ©IPM Graphics

Casteels devant Sels

En l’absence de Thibaut Courtois, on se demande aussi qui sera le numéro 1 dans les cages. La logique de la hiérarchie plaide pour Koen Casteels. Les chiffres du début de saison aussi. Le portier de Wolfsbourg a enregistré deux clean-sheets et encaissé quatre buts. Alors que Matz Sels, celui avec qui il pourrait être en balance, s’est retourné six fois avec Strasbourg en prenant un but toutes les 60 minutes.