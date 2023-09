Diables rouges : quel est le meilleur rôle de De Ketelaere avec Tedesco ? “Ne lui donnez pas le rôle de Lukebakio”

Lors de son unique montée au jeu, il a pris la place de Romelu Lukaku à la pointe d’un 4-2-3-1. Un échec cuisant. “Il n’a rien su faire dans une fin de match où il a à peine reçu un ballon”, écrivait-on de CDK à la fin du match.

Il a un temps été question de le laisser se développer en tant qu’attaquant de pointe. Ce poste ne sera toutefois jamais le sien et ceux qui l’imaginaient être le futur numéro 9 des Diables devront accepter que ce ne sera pas le cas.

En tout cas, pas seul en pointe. De Ketelaere n’exploite ses qualités qu’en jouissant d’une liberté. Seul devant, il doit accepter un rôle de point d’appui qu’il ne maîtrise pas. “Par contre, comme deuxième attaquant libre autour d’un grand format comme Romelu Lukaku, c’est une option qui me paraît plausible, explique Mario Innaurato, consultant sur Eleven DAZN. Le sélectionneur national devra, pour cela, changer de système pour passer en 4-4-2."

"Selon moi, il est meilleur comme milieu offensif axial. En l’absence de Kevin De Bruyne, il pourrait avoir un peu plus de temps de jeu. À ce poste, il a pour lui son jeu entre les lignes, son intelligence et sa qualité de frappe et de passe.”

Dans le 4-2-3-1 de Tedesco, il pourrait également prendre place sur l’aile droite. “Mais pas dans le rôle de Lukebakio, prévient Innaurato. De Ketelaere n’est pas un pur joueur de percussion. S’il le fait, c’est dans sa gamme de jeu. ”

Dernière option selon notre spécialiste de Serie A : une place dans l’entrejeu. “Avec un vrai milieu défensif à côté de lui, il sait prendre le jeu à son compte et le distribuer. Je ne serais d’ailleurs pas étonné que Gasperini, son coach à l’Atalanta, l’utilise à cette position au cours de la saison.”