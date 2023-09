Si Lukaku ne joue pas, on fait quoi ? Voici les options de Tedesco pour l’attaque des Diables rouges

Openda, même face à un bloc bas ?

La solution logique serait d’envoyer Loïs Openda au charbon. Le Liégeois a vécu une saison exceptionnelle à Lens et continue de s’épanouir au RB Leipzig avec déjà deux buts en trois matchs de Bundesliga.

Il est désormais la doublure de Lukaku. Son style tranche toutefois avec celui de Big Rom. Comme son surnom l’indique, Lukaku pèse sur une défense. Openda est un attaquant de rupture typique. Il vit par la recherche de profondeur. Face à deux équipes – l’Azerbaïdjan et l’Estonie – qui attendront nos Diables très bas, Openda n’aura pas l’espace dont il jouit en championnat d’Allemagne. Ses qualités risquent d’être sous-exploitées.

À lire aussi

Un duo Openda-Lukaku ?

Le 4-4-2 pourrait être testé lors des prochains matchs

L’aligner aux côtés de Lukaku peut résoudre le problème. Avec sa stature, Lukaku peut prendre le rôle de point d’appui qui libérera Openda et lui ouvrira des espaces. Face à de plus petites nations, ce genre de système pourrait être mis à l’épreuve. Il est également possible de profiter de l’abondance d’éléments offensifs pour aligner des joueurs comme De Ketelaere, Lukebakio ou Trossard autour d’un vrai 9.

Batshuayi est un joker

Michy Batshuayi est redescendu dans la hiérarchie des Diables et de son club. Fenerbahçe a transféré Edin Dzeko à qui il a confié le brassard. Le message est clair : Batshuayi aura droit aux restes. Il a joué en tours préliminaires de Coupe d’Europe mais n’a eu droit qu’à 22 minutes de jeu en championnat de Turquie. Il n’a plus quitté le banc depuis trois matchs. Chez les Diables, il pourra se satisfaire d’une montée au jeu en deuxième partie de match.

Trossard, Lukebakio ou une surprise en 'faux 9'

De tous les profils offensifs n’ayant pas l’étiquette d’attaquant de pointe, Leandro Trossard et Dodi Lukebakio sont ceux qui maîtrisent le mieux le poste. En fin de saison dernière, le joueur d’Arsenal a régulièrement dépanné dans un rôle de 'faux 9'. Rien d’étonnant quand son coach s’appelle Mikel Arteta. Il y a encore été aligné cette saison face à Fulham mais a été remplacé à la pause. Sa prestation n’était pas convaincante. Tedesco ne va pas se risquer à une telle expérimentation. D’autant plus que Trossard n’est pas un incontestable en club ou chez les Diables. Tedesco assume préférer voir Lukebakio attaquer la défense adverse depuis le flanc droit.

À lire aussi

Charles De Ketelaere est monté au jeu en '9' face à l’Allemagne et n’a presque pas touché le ballon. Les chances sont faibles de le voir rejouer à cette position dans un premier temps.