Les spécialistes des Diables rouges sont unanimes : “Lukaku doit jouer samedi”, voici leurs arguments

Un joueur unique

Johan Walem, ancien coach de Lukaku chez les jeunes, jette un pavé dans la mare. “Il n’y a pas besoin de débattre. Lukaku est un garçon unique et hors du commun. La Belgique doit s’en réjouir et en profiter. Le plus possible, le plus souvent possible et le plus longtemps possible.”

Domenico Tedesco a appelé trois attaquants pour autant de profils différents. “Il n’y a pas de discussion car il est au-dessus de la concurrence”, ajoute Walem. Notre consultant Alex Teklak va dans le même sens : “Nous avons un super attaquant et pas un réservoir de talent comme la France. Nous devons utiliser Lukaku et nous appuyer sur lui.”

Au sens propre comme figuré. “C’est l’appui axial de ton jeu offensif, poursuit Teklak. Il peut garder le ballon, forcer deux défenseurs centraux à le prendre et être le relais de ses équipiers.”

Et Ariël Jacobs, le premier coach à lui avoir fait confiance chez les professionnels, d’ajouter : “C’est d’autant plus vrai avec les joueurs techniques autour de lui. Les Diables ont besoin de lui. Surtout dans un match en déplacement. Il est déterminant pour l’équipe.”

Pas de blessure, pas de problème

La situation de Lukaku n’inquiète absolument pas nos analystes. “Quand on voit l’impact qu’il a directement eu sur le jeu de la Roma, c’est bon signe, dit Walem. Plus vite il enchaîne les minutes, plus vite il sera à 100 %.”

Le buteur n’est clairement pas à son meilleur niveau physique. Sa préparation s’est déroulée sans matchs mais le Belge n’a pas lésiné sur l’entraînement. “Lukaku n’est pas un gamin et il sait ce qu’il fait, annonce Teklak. Il arrive sans avoir été blessé, sans avoir accumulé de fatigue. J’ai regardé sa montée au jeu face au Milan AC et je l’ai trouvé en forme. Ses prises de balles en disaient long sur sa bonne préparation. Il n’est pas illogique de récompenser cela. Il faudra juste surveiller son état de fatigue.”

Jacobs donne le même avertissement. “Il a vécu de longues semaines d’incertitudes et cela pèse aussi sur le corps. Un dialogue avec le sélectionneur est nécessaire pour fixer un temps de jeu maximum, par exemple. Ce qui me rassure est qu’un coach comme José Mourinho le lance directement après un entraînement avec son équipe. Tu ne fais pas ça si ton joueur n’a pas réalisé de bons tests physiques.”

Une bonne dose de confiance

L’histoire de Lukaku avec les Diables a été tumultueuse. Héros un jour, zéro le lendemain. Sa dernière année a été marquée par le souci de capitanat qui a éclaboussé le rassemblement de juin et pas sa maladresse face à la Croatie à la Coupe du monde.

“Il n’est pas simple d’oublier un match comme celui-là, dit Teklak. Heureusement pour lui, il a une tête bien faite et s’est forgé une carapace. Il se fiche de ce qu’on dit de lui dans les médias, mais il a besoin d’être valorisé par ses pairs. La crédibilité qu’il possède aux yeux de son coach le conforte. Et l’aligner signifie lui envoyer une bonne dose de confiance.”

Jacobs a bien connu le jeune Lukaku et son besoin d’être important dans un collectif. “Il doit se sentir respecté et être important pour son équipe.” Ce que Johan Walem nuance. “Il sait ce qu’il veut et comment l’obtenir. Il fera tout pour montrer qu’il est le meilleur et qu’il est le choix clair. Tedesco sait qu’il faut mettre Lukaku dans les meilleures conditions pour tirer le maximum de ses qualités. Il amène sa touche et ses variations mais Lukaku fait partie des choses immuables.”

Le seul capitaine disponible

Le brassard a trop fait parler de lui. Cette fois-ci, la clarté est de mise. Si Lukaku joue, il sera le capitaine. Sa présence dans le 11 est en cela importante. Il est l’un des derniers anciens de ce groupe. “Romelu a envie de relever le défi de la transition générationnelle, philosophe Jacobs. Une partie de la génération dorée est partie à la retraite. La deuxième vague pourrait le faire à court terme. Lukaku fait partie de ceux qui peuvent permettre aux jeunes de prendre le relais.”

Il est d’ailleurs très présent pour eux en dehors des terrains durant le rassemblement. “Il est un point de repère pour ses équipiers, dit Teklak. Tedesco doit pour cela réhabiliter son leader directement. Quand Lukaku parle, les autres l’écoutent. C’est d’autant plus important après ce qui s’est passé en juin.”

Sur le terrain, Big Rom est celui qu’on entend le plus. “Il doit prendre directement le lead avec Vertonghen durant le match, affirme Walem. Si tu te prives de lui, tu perds le bon mixte jeunes-anciens qui est en train de naître.”

Openda connaît la hiérarchie

Cette situation peut frustrer un homme : Loïs Openda. L’attaquant belge le plus prolifique de la saison passée doit faire avec la présence du meilleur buteur de l’histoire du pays. Il espère pouvoir grappiller des minutes vu le manque de temps de jeu de Lukaku en club.

L’opinion des trois hommes est la même et met en avant la hiérarchie : “Loïs est jeune (23 ans), dit Walem Ce qu’il fait actuellement est exceptionnel. Il va encore passer un palier. Mais devant lui, c’est Romelu. Il sait ce que ça veut dire.”

Les mots de l’ancien sélectionneur d’Openda chez les Diablotins sont confirmés par Teklak : “Openda est suffisamment intelligent pour savoir où est sa place. Il progresse et se développe mais sait qu’on ne bouscule pas une hiérarchie. Les statuts sont bien définis sans que les joueurs aient besoin d’en parler. C’est une meute de loups. Les autres savent que Lukaku est le mâle dominant.”