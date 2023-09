Amadou Onana en mode patron : “Un terrain pareil, ça faisait très longtemps”

Amadou Onana devient de plus en plus incontournable en équipe nationale. Même sur ce champ de patates, il a fait un bon match. “Cela faisait très, très longtemps que je n’avais plus joué sur une surface pareille, sourit le joueur d’Everton, qui a l’habitude de jouer sur des billards en Premier League. Mais il faut faire avec et ne pas trouver d’excuses. Parfois, il faut faire des gestes en plusieurs touches de balle. On a quand même eu sept ou huit occasions franches. On a manqué un peu de finesse dans le dernier geste. Parfois, on a été dans la précipitation. On aurait dû tuer le match.”