Azerbaïdjan – Belgique : Bakayoko titulaire, avec Trossard et Carrasco, pour quelle animation ?

À lire aussi

Les questions qui entouraient l’équipe de départ étaient donc plus portées sur l’attaque, ou son animation. En optant pour Leandro Trossard, Johan Bakayoko et Yannick Carrasco, Domenico Tedesco envoie un message au premier, pour lui dire que tout n’est pas perdu mais qu’il va jouer beaucoup ; il maintient sa confiance au deuxième, dont c’est la deuxième titularisation de suite dans la foulée d’un début de saison réussi. Et il faudra voir quel rôle aura Carrasco, dans l’animation. Contre l’Autriche, il avait été installé dans un rôle central, et tout n’a pas été bon. Pour ce match contre l’Azerbaïdjan, le nouveau joueur d’Al-Shabab porte le numéro 10. Est-ce un indice de son positionnement ?

Sur une pelouse en mauvais état, l’animation offensive belge devra être efficace et il sera intéressant de voir le système retenu (4-3-3 ?) et, surtout donc, son animation. En raison de son manque de temps de jeu, Dodi Lukebakio débute sur le banc. À noter également qu’Arnaud Bodart et Aster Vranckx ne sont pas sur la feuille.

L'équipe: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Onana, Tielemans, Carrasco; Bakayoko, Trossard, Lukaku