"Dans la globalité, on mérite la victoire": les réactions après Azerbaïdjan-Belgique

Theate : "Mon sauvetage en début de rencontre ? C’est le rôle du défenseur. Tant mieux, on ne prend pas de but et on marque dans la foulée pour se mettre à l’aise. Si on regarde sur la totalité du match, c’est nous qui avons eu les plus grosses occasions."

Tedesco : "Ils peuvent mener 1-0, on a eu du mal à entrer dans le match, dans le dernier tier offensif ça n’a pas été bon, ils auraient pu mener mais après on a pu se créer des occasions, des bonnes occasions et on a pu marquer. Bien sûr, on a été en difficulté. Il y a aussi de la tension face à l’adversaire. C’était mieux en 2e mi-temps, on aurait pu en marquer un deuxième."