Les anecdotes d’Emile Mpenza qui ont influencé sa carrière : “Je n’ai pas reconnu Wenger dans notre living et je suis reparti”

Sa carrière de joueur, il l’a terminée à 33 ans lors du derby sur le terrain de l’Inter Baku (défaite 2-1), en décembre 2011. Elle aurait pu prendre une tout autre tournure, mais certaines décisions ou événements en ont décidé autrement. On pourrait en citer dix, mais on se limite à trois.

Son papa a dit non à Arsenal

À 18 ans, Emile Mpenza était le Jérémy Doku de son époque. Rapide comme l’éclair, il avait inscrit 12 buts pour Mouscron, qui avait terminé la saison à la 3e place en D1. Début 1997, les prestations d’Emile ne passent inaperçues auprès des plus grands clubs d’Europe. La Juventus est intéressée et Fabio Capello, coach du Real Madrid, prend un jet privé pour venir le voir à l’œuvre. L’intérêt d’Arsenal est le plus concret. Arsène Wenger se déplace même au Canonnier pour parler avec ses parents. Mais ils refusent de mettre Emile à Arsenal, parce qu’ils veulent que les frères Mbo et Emile restent ensemble. Emile : “Après un match à domicile de Mouscron, Wenger était dans notre living, mais je ne savais pas qui c’était. Je pensais que c’était un supporter. J’étais jeune et je ne suivais pas le football européen de près. J’ai déposé mon sac de foot, j’ai serré la main à Wenger et je suis retourné vers mes coéquipiers pour boire un verre.”

Emile a fait des dégâts à Schalke. Sur le terrain et en dehors. ©Photo News

Ses bolides et Miss Belgique ont sali son image

Via le Standard, Mpenza se retrouve quand même dans un grand club européen : le Schalke de Marc Wilmots. Malgré ses blessures, l’attaquant marque 28 fois en 2,5 saisons mais il fait aussi la Une du tabloïd Bild avec ses accidents en Ferrari et en Porsche. La visite de Miss Belgique Joke Van de velde à l’hôtel des Diables rouges pendant l’Euro 2000 est l’un des événements du tournoi. “Quand on est jeune, c’est quand même normal qu’on aime les belles voitures et les belles filles ? Regardez les parkings des clubs actuels : il y a des bolides qui sont beaucoup plus chers que ceux que j’avais à l’époque. Et ils ont de plus belles copines. Tous les hommes aiment avoir une belle copine, mais moi je n’avais pas le droit. Alors qu’Emile, il était gentil !” L’Emile actuel ne roule plus en Porsche. Il a eu une Renault et une Golf. “Vous pensez que j’ai encore 18 ans ? Avouez que 45 ans, ce n’est plus un âge pour avoir une Ferrari. J’ai des enfants, donc il faut des places à l’arrière… Et les accidents que j’ai eus, je n’aime pas en parler, parce que d’autres joueurs y ont laissé la vie.”

Mpenza out à Manchester City, Kompany in

Après être revenu au Standard et tenté une aventure au Qatar, Emile signe à… Manchester City en 2007. Mais le City ancienne version qui a l’habitude de lutter contre la relégation. “Vous voulez une bonne info ? Qui est le premier Belge à avoir marqué pour Manchester City ? C’était moi.” Il marque six fois, dont le seul but d’une victoire à Newcastle et City termine 9e. Mais son contrat n’est pas prolongé. Dommage, parce qu’à la fin de la saison, City est racheté par l’Abu Dhabi United Group, qui transfère Robinho du Real Madrid pour 40 millions et Vincent Kompany de Hambourg pour 8,5 millions. Le début d’une nouvelle époque…