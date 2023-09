Notre homme du match, Koen Casteels : “Tedesco me connaît mieux que Martinez”

L’arrêt le plus difficile, il l’a effectué en début de match. “C’était un ballon flottant. J’ai donc fait une détente et j’ai tendu la main, sans trop pouvoir repousser le cuir vers l’extérieur. La reprise de la tête du numéro 8, un peu plus tard ? Même Jan Vertonghen était surpris qu’il puisse si bien placer le ballon dans le plafond du but.”

Le fait que Domenico Tedesco ait opté pour Casteels, signifie qu’il est la première doublure de Courtois. Et si jamais Courtois devait quitter les Diables – ce qui semble peu probable – il sera le nouveau numéro 1. “Oui, je m’attendais à ce que je joue, ici en Azerbaïdjan. Tedesco me connaît depuis longtemps en Bundesliga. Il me connaît mieux que Martinez. Mon ambition est de jouer le plus possible de matchs. Je suis international depuis très longtemps (depuis 2013), mais ce n’est que mon 6e match.”