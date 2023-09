“Le contenu était trop faible et certains devront élever leur niveau de jeu pour rester dans l’équipe. On savait à l’avance que ce serait un vilain match qu’il faut juste gagner. Partir les valises vides pour les ramener pleines disait Leekens. La pelouse n’a pas aidé mais j’ai surtout remarqué un manque de liant dans l’équipe. L’axe du jeu des Diables a peu joué cette saison. Tielemans a un problème de rythme qui le frustre. Il a fait ce qu’il a pu mais c’était moyen. Lukaku a fait de bonnes choses mais sur ses ballons en profondeurs, on sent qu’il n’est pas encore à 100 % de ses capacités. Trossard a, lui, un problème de légitimité par rapport à ses équipiers. Il n’a pas le standing ou la personnalité pour imposer son jeu et son statut. Hazard, par exemple, était respecté pour son jeu mais aussi pour son côté jovial. Trossard est plus effacé. ”

“Théate a réalisé le geste du match”

“Onana aime les conditions difficiles et il a été le meilleur joueur du terrain. Quel abattage, quelles couvertures… Il a tenu le milieu à lui seul. Il a eu énormément de travail pour compenser les espaces laissés par les autres. Un vrai gros match de l’ombre. Il a régné dans sa zone. Sans lui, les DIables prennent l’eau. Il s’est mué en infiltreur en fin de match. J’ai aussi aimé le match de Casteels. Il a sorti les ballons qu’il fallait mais m’a surtout impressionné par sa justesse aux pieds malgré le terrain pourri. Heureusement que Théate est là quand il repousse le ballon dans l’axe en début de partie. Le défenseur fait le geste du match. ”

“Un problème de défense ? Non de coordination”

“Les occasions des Azéris ne sont pas à mettre sur le dos de la défense. À l’exception de la perte de balle de Faes en début de match. Les autres occasions sont toutes liées à un manque d’organisation et de coordination. Lors des phases de pressing, les joueurs étaient dans des rythmes différents. Les offensifs pressaient mais le reste de l’équipe restait en place. Comme s’ils n’étaient pas sûrs que le pressing allait réussir. J’ai aussi remarqué un manque de complicité défensive entre Castagne et Bakayoko sur le flanc droit. Le défenseur a dû beaucoup coacher l’ailier dans ses replacements. ”

“Des positions trop figées”

“Trossard, Carrasco et Bakayoko tenaient trop leurs positions. Tielemans devait aussi davantage prendre les espaces. Les ailiers ne sont pas venus assez prendre l’intérieur alors qu’il y avait la place. Il faut créer de l’incertitude dans les lignes adverses. C’est impossible à réaliser avec des positions si figées. Là, ils ont rendu la tâche trop facile aux Azéris. ”