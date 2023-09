La Belgique est orpheline de Kevin De Bruyne. Et ce, pour encore quelques mois. En l’absence du meneur de jeu, Tedesco doit faire des choix. En juin, il a essayé Yannick Carrasco en numéro 10. Sans réussite. Face à l’Azerbaïdjan, il a contourné le problème en postant trois techniciens dans le dos de Lukaku. Deux joueurs de percussion sur les flancs (Carrasco et Bakayoko, puis Doku) et Trossard au milieu.

Plus libre mais moins central que De Bruyne

Une position axiale purement théorique car le Limbourgeois était libre de ses mouvements. C’est d’ailleurs cette liberté qui lui a permis de heurter le cadre en début de match. Il a senti l’action se construire et s’est posté très près de Lukaku pour profiter du jeu en pivot du numéro 9.

Trossard est un pur joueur d’instinct. Il sait passer, frapper, dribbler mais sans être un spécialiste de la passe comme De Bruyne ou du dribble comme Doku. Tedesco a compris que l’enfermer dans le rôle de l’un ou de l’autre ne sert pas à grand-chose. Et si théoriquement il reprend la place de De Bruyne, il n’endosse pas son rôle. Le jeu ne passait pas automatiquement par ses pieds comme c’est le cas avec le Citizen. Avec cette position d’attaquant de soutien, Tedesco offre la possibilité à Trossard de tirer le meilleur de ses qualités.

Y est-il parvenu ? Non. Sur certaines phases il a posé le bon geste ou était au bon endroit. Sur d’autre, on se demandait pourquoi il ne venait pas occuper l’intervalle pour offrir un relais supplémentaire à ses équipiers. Il était fort bien tenu par le médian défensif adverse et a souvent dû reculer pour aller chercher le ballon, ce qui n’est pas sa force. C’est quand il est très haut et proche de l’attaquant que sa vitesse d’exécution devient une arme.

Une opportunité de travailler la variété tactique

L’absence de De Bruyne est un problème pour le sélectionneur qui ne pourra pas mettre en place le système de jeu qu’il a en tête avant le retour du joueur de Manchester City. Ce problème offre une possibilité trop peu exploitée par Roberto Martinez : la possibilité d’avoir de la variété tactique.

L’ancien sélectionneur nous a habitués à du changement poste pour poste et un système immuable durant six ans. Le seul changement a été effectué lors de la dernière Coupe du monde. Il n’avait pas été travaillé. Tedesco pourra avoir un plan B au cas où il doit faire sans KDB.