Le nouveau rôle de Carrasco : “J’essaie de montrer l’exemple pour que les jeunes nous suivent”

Avec Domenico Tedesco, Carrasco est toujours, ou très souvent, installé sur le côté gauche, mais son travail défensif est moins envahissant, ce qui lui laisse plus de libertés sur le front offensif, au point qu’il a marqué son deuxième but en quatre matchs, après la réalisation en Allemagne, en mars. Le rôle, dans le vestiaire, de l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid a aussi évolué. Avec les départs à la retraite d’Eden Hazard, Toby Alderweireld et Axel Witsel, et dans l’attente de Dries Mertens, le médian offensif est le cinquième Diable le plus capé, après Jan Vertonghen (149), Romelu Lukaku (109), Thibaut Courtois (102) et Kevin De Bruyne (99).

”Jan, Romelu et moi avons de la chance, car les jeunes nous écoutent”, disait-il après le succès contre l’Azerbaïdjan et alors que la réception de l’Estonie, mardi, pourrait rendre le chemin vers l’Euro encore plus direct. Au sujet de son implication, comme le cadre qu’il est désormais, Carrasco glissait encore : “J’essaie d’aider l’équipe par la parole, le coaching et au niveau tactique, en fermant les lignes. J’essaie de montrer l’exemple pour que les jeunes nous suivent.”

Il n’avait plus débuté cinq matchs de suite depuis 2018

Depuis l’arrivée de Tedesco, Carrasco a débuté tous les matchs (comme Theate, Faes, Castagne et Lukaku), et il n’avait plus débuté cinq rencontres de suite depuis 2018, entre des matchs amicaux et les deux premières rencontres de la Coupe du monde.

Les blessures ou les absences ont pu briser l’élan, à certains moments, mais voilà au moins des débuts réussis, à l’exception du match contre l’Autriche, quand il avait été installé en soutien de Lukaku sans être totalement à son aise. Avec Tedesco, le décor a donc changé, mais il ne faut pas oublier que Carrasco avait commencé les sept premiers matchs de l’ère Martinez. Il lui reste à être performant sur la durée, et son transfert à Al-Shabab pourrait interroger sur son niveau, à plus long terme, par exemple en fin de saison, quand l’Euro pointera.

S’il peut gonfler ses stats, avec un but chanceux ou non, il s’en accommodera. Et il pourra encore les fêter d’une manière originale, comme samedi soir. “J’avais déjà fêté comme ça contre City en préparation (fin juillet). J’ai fait le signe des Diables rouges.” Le signe qu’il est toujours impliqué par le projet de la sélection. “En tout cas, je resterai disponible”, disait-il en référence à son choix de carrière, loin des terrains européens.