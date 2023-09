Les Diables rouges ne perdent plus de points face aux petits pays

Elle n’a plus perdu sur le terrain d’un petit pays en match officiel depuis 14 ans et une défaite 2-0 en Estonie en 2009. En 2011, les Belges avaient perdu des points en Azerbaïdjan. C’était même une habitude avant 2010. On retrouve encore des défaites en Arménie 2-1 en 2009 ou un nul au Kazakhstan 2-2 en 2007.

La Belgique de cette époque était un mixte de l’ancienne génération en fin de cycle et les pionniers de la génération dorée comme Fellaini, Mirallas, Dembelé, Vertonghen ou Kompany.

La différence est à trouver dans la gestion des événements. La génération précédente n’avait pas les qualités pour se sortir de matchs moyens. Et le reste de l’équipe – bien que talentueux – était encore jeune pour sortir son épingle du jeu.

Tedesco tient d’ailleurs à garder sa jeune équipe concentrée pour ne jamais tomber dans ce genre de piège. “Dans la tête de beaucoup de gens, ces matchs sont faciles mais n’oubliez jamais que l’adversaire joue aussi au football. ”

La Belgique n’en est pas moins devenue LA spécialiste des matchs de qualification pour l’Euro. Les Diables sont invincibles depuis la défaite 1-0 au pays de Galles. Depuis, ils ont gagné 17 matchs. Le seul partage date de juin face à l’Autriche 1-1.