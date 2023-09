Azerbaïdjan - Belgique: les changements pas gagnants de Tedesco

Mais, globalement, les montées de Michy Batshuayi, Orel Mangala et Doku dans un premier temps (66e), puis de Dodi Lukebakio (79e) et Loïs Openda (84e) dans un deuxième, ont été plutôt ternes. Batshuayi, qui a réussi la performance de prendre une carte jaune pour rouspétance sans rien apporter dans le jeu, ou si peu, avait eu la préférence sur Loïs Openda, et le choix a pu étonner.

L’attaquant de Fenerbahçe a pour lui qu’il est capable de marquer sur une demi-occasion (27 buts en 51 matchs). Mais, à Bakou, il y eut peu d’opportunités. Comment Openda, qui a remplacé Carrasco à six minutes du terme, comme lorsqu’il avait suppléé l’ancien joueur de l’Atletico de Madrid en Suède et contre l’Autriche, a-t-il pris le choix de Tedesco ? Il y a au moins un constat à faire : dans l’esprit du sélectionneur, Openda semble d’abord être le remplaçant de Carrasco…

Les cas Lukebakio et Mangala sont peut-être à resituer. Le premier n’avait pas encore joué une minute officielle en club, et n’a eu droit qu’à six minutes ; le deuxième ne s’est pas entraîné le mercredi et a disputé une petite demi-heure, sans impact. Était-il à 100 % ? Il n’a pas eu le rendement espéré, dans la foulée de la prestation terne de Youri Tielemans.