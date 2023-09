Comment le duel Suède – Autriche conditionnera la fin des éliminatoires des Diables rouges

Trois victoires et un partage pour 10 points sur 12. Le bilan de l’Autriche à mi-parcours des éliminatoires dans ce groupe F est identique à celui de la Belgique, mais avec une différence de buts (+6) actuellement négatif sur les Diables (+7). Virtuellement, les Belges et les Autrichiens sont donc les deux qualifiés directs. Du moins, avant ce mardi soir et ce choc Suède – Autriche qui s’annonce déjà décisif. Le point avec les trois scénarios possibles.