De médian à arrière gauche pour se fixer dans l'axe de la défense : les trois vies de Jan Vertonghen chez les Diables rouges

Jan Vertonghen est le plus ancien des Diables rouges. Zeno Debast, le plus jeune Diable de ce rassemblement, et équipier à Anderlecht, avait trois ans, quand le défenseur central a honoré sa première cap, contre le Portugal, le 6 juin 2007. Retour, en trois temps, sur l’évolution de la carrière internationale de Sterke Jan, qui n’a pas toujours été défenseur central.