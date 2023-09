Entre séances au bois de la Cambre et au Dieweg en passant par de la thérapie manuelle : comment Dodi Lukebakio a préparé sa saison

Preuve que le boulot a été bien effectué par le Diable rouge lors de l’intersaison malgré un travail souvent en marge de l’effectif lorsqu’il patientait dans la capitale allemande après sa saison réussie sur le plan individuel malgré la relégation des Berlinois. S’il est parvenu à garder la forme, c’est grâce à sa méthode de travail et l’entourage qu’il s’est créé depuis longtemps. Il y a sept ans, l’ancien Anderlechtois s’est adjugé les services de Benjamin Tubiermont, le kiné de Charleroi et des Diablotins. Quatre ans plus tard, le performance coach des Zèbres, lui aussi, Jordan Chenge, a rejoint la structure personnelle du Bruxellois. C’est avec ce duo que Lukebakio a préparé sa saison pour répondre immédiatement présent alors que les échéances sont nombreuses en cette année de compétition internationale.

Avec Jordan Chenge et Benjamin Tubiermont, son entourage, Dodi Lukebakio a préparé la nouvelle saison de manière optimale. ©DR

”Il s’est pris dix jours de vacances puis on a repris”, confie Jordan Chenge. Un dur labeur qui s’inscrit dans la continuité de ce qu’il s’astreint de manière hebdomadaire. “Durant la saison, je vais voir Dodi une fois par semaine. C’est une routine que l’on a mise en place pour soigner son physique. Ça lui permet de mieux se sentir sur le terrain en étant plus libre dans ses mouvements. Je lui donne un programme et il l’applique et on le module pour coller à son état de forme. En ce sens, le rôle de Benjamin (Tubiermont) est également indispensable et complémentaire pour prévenir les blessures.”

Lukebakio a profité de l’intersaison pour besogner et déplacer ses limites. “L’idée, c’était qu’il fallait entretenir son cardio mais on devait aussi profiter de l’absence de matchs pour charger un peu plus en salle”, poursuit Chenge. Avec toutefois un impératif. “Dodi ne devait pas être prêt avant tout le monde parce que s’il atteignait son pic de forme avant ses futurs coéquipiers, il aurait été fatigué plus tôt durant la saison.”

Afin de se forger la caisse, le récent transfuge andalou s’est attelé à des séances d’aérobie dans le bois de la Cambre au milieu des badauds, tout surpris de voir un international belge suer à grosses gouttes à leurs côtés. Pour remplacer les amicaux en club, Chenge a superposé cet ouvrage à des exercices sur un terrain en herbe de la capitale. La salle de musculation au Dieweg n’a également pas été oubliée de quoi réaliser une préparation complète.

Mais puisque la blessure guette toujours un joueur, il a aussi fallu prendre les précautions nécessaires. C’est là où Tubiermont est entré en jeu avec la thérapie manuelle qui permet de récupérer articulairement des efforts fournis et de prévenir les inflammations et les tensions accumulées lors de l’entraînement. “À titre d’exemple, des douleurs dans le bas du dos handicapaient Dodi au début de sa carrière. Depuis qu’il connaît Benjamin, elles ont disparu, ce qui le libère lors de ses mouvements”, note Chenge.

Tout profit pour Séville mais aussi pour Domenico Tedesco qui compte sur lui pour dynamiser l’attaque de la sélection sur son flanc en vue de l’Euro 2024 qui se déroulera en Allemagne, un pays qui a tant compté pour eux.