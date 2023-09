La Belgique du Diable rouge Amadou Onana : une histoire de timing, de croissance et de tickets de train

Anderlecht voulait qu’il intègre Neerpede

Onana a passé la moitié de sa vie en Afrique. Le natif de Dakar y a appris à jouer au football dans les quartiers de la capitale sénégalaise avant de rejoindre son père en Belgique. Le pays ne lui était pas inconnu pour autant. Il y passait ses étés auprès de son père et jouait avec les jeunes d’Anderlecht Heysel – la section provinciale du club.

“Nous avons tout de suite compris qu’il était spécial, se souvient un membre de l’encadrement d’Anderlecht Heysel. Après deux semaines d’entraînement, alors qu’il avait 9 ou 10 ans, nous avons joué un tournoi à Huizingen, dans le Brabant flamand. Il a été élu meilleur joueur du tournoi.”

Amadou Onana chez les jeunes d'Anderlecht Heysel. ©RSCA

Le “vrai” centre de formation des Mauves vient aux informations sur les conseils des formateurs du Heysel. “Il pouvait rester à Anderlecht, il avait été pris mais sa famille en a décidé autrement.” Un retour vers l’Afrique de son père d’origine camerounaise l’a empêché d’intégrer le centre de formation de Neerpede.

Le train est-il passé pour le jeune Onana ? Pas du tout. Trois ans plus tard, il reçoit une nouvelle chance. “Il est arrivé directement au centre de formation et a expliqué qu’il avait reçu le feu vert des responsables de Neerpede pour intégrer les U9. Ils lui ont répondu que cela faisait trop longtemps et qu’il devait aller faire un test à Anderlecht Heysel.”

Il a juste dit : “C’est doudou”

À l’ombre de l’Atomium, il revient se présenter. “Au début, on ne l’avait plus reconnu puis il nous a dit : 'c’est doudou' et notre franc est tombé. On savait qu’un garçon talentueux comme lui n’avait pas besoin de passer un test. Nous l’avons intégré à l’équipe. ”

guillement Il était assez frèle et jouait comme numéro 10."

Onana est impossible à reconnaître. “Il n’était pas spécialement le plus petit mais il était assez frêle (NdlR : la photo en témoigne). Loin du colosse qu’il est devenu aujourd’hui.” Le Diable rouge n’était d’ailleurs pas un milieu défensif mais un pur numéro 10. “Il avait de bons pieds et une bonne qualité de passe.”

Positionné au dessus du gardien, Onana n'était pas bien grand à l'époque. ©DR

Directement, il est l’un des meilleurs de son équipe et fait partie des quelques joueurs proches de faire le pas vers la maison mère. “Son équipe a remporté la Coupe Het Nieuwsblad qui est considérée comme l’échelon juste en dessous de celui des élites. Il était le meneur de jeu de cette équipe. Fin de la saison suivante, le club a organisé un match face aux jeunes de Neerpede pour confirmer que certains de mes joueurs avaient le niveau pour rejoindre l’académie.”

Les indications de ses formateurs et leurs promesses n’ont pas suffi à le convaincre. Avant ce test, il avait déjà signé au White Star Bruxelles. “Anderlecht doit toujours attendre un moment avant de voir combien de places se libèrent dans le noyau de chaque catégorie mais il était clair qu’Onana avait sa place.”

Il se dit même que la sœur du joueur a rencontré Jean Kindermans, le directeur de la formation au RSCA. Une information qui a été démentie. “Il a choisi de s’assurer de faire partie d’une formation qui joue en élite. La famille a vu qu’il jouerait contre les grandes équipes belges et a foncé. Il aurait pu en faire de même à Anderlecht.”

La star du White Star de Bico

Le White Star est déjà celui de John Bico. L’ancien agent français était concentré sur l’équipe première et n’empêchait pas la bonne gestion de l’académie dont on nous a confirmé la qualité du travail. “Amadou avait une solide équipe, nous confie-t-on. Et il en était la star.”

Le passage par l’équipe alors en D2 belge a été éclair. C’est à cette époque que sa sœur et désormais agent commence à filmer ses matchs et le proposer à de plus grands clubs. Onana a confié que son aînée de 14 ans faisait tout pour lui : taxi, agent, parent de substitution. “Elle en faisait tellement alors qu’elle avait une grave maladie à l’époque”, lance Mike Adem, responsable du scouting des jeunes de Zulte Waregem à l’époque.

Quatre heures de train pour jouer

Et pourtant, ce n’est pas via les posts Facebook ou un mail de Mélissa qu’Adem est entré en contact avec la famille. “J’ai été coach à Anderlecht et je connaissais bien le football bruxellois et la particularité des talents issus des quartiers de la capitale et de la difficulté que cela peut engendrer de signer dans un club néerlandophone. J’étais venu voir un autre gamin mais Amadou m’a tapé dans l’œil.”

Onana lors de son passage à Zulte Waregem. ©Zulte Waregem

Le coup de foudre est instantané. “Je l’ai directement invité à rejoindre le club. Au début, il était difficile pour lui de se payer l’abonnement de train mais il l’a fait.”

Chaque fois qu’il devait se rendre au club, il passait deux heures dans le train à l’aller et le même temps au retour. “Il n’était pas question de le changer d’école au début et nous n’avions de toute façon plus de place dans les chambres que nous pouvions mettre à disposition de nos joueurs”, raconte Gijs Debuyck, directeur de la formation du Essevee à l’époque.

En retard, donc sur le banc

Onana nous a dit vouloir oublier cette année à Zulte Waregem. Il a peu joué. Et pas à cause d’un manque de talent. “Il était dans une période transitoire. Ses muscles devaient se faire à sa croissance car il avait pris pas mal de centimètres d’un coup à l’époque, dit Debuyck. Mais ça ne l’empêchait pas d’avoir sa place de titulaire. Le problème est qu’il n’était pas toujours à 100 % impliqué. Il considérait malgré tout devoir jouer le week-end mais nous avons un cadre strict.”

Adem poursuit : “Il arrivait souvent en retard à l’entraînement. On ne pouvait pas le blâmer mais il n’était pas question de faire une exception pour lui. Tu es en retard, tu ne joues pas. Notre académie vise à former des footballeurs mais aussi des hommes. Il a été frustré de cette situation et ne venait parfois pas à l’entraînement.”

guillement Non ne pouvions pas lui rembourser son abonnement de train."

Le conflit avec le clan Onana est né tôt et s’est poursuivi longtemps. Une demande – pourtant modeste – de la famille du joueur a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

“La famille du joueur voulait qu’on intervienne dans le paiement de son abonnement de train, explique Debuyck. Ce n’était pas possible financièrement. Nous avons nos propres règles et nous n’offrons pas d’avantages financiers avant que le joueur intègre l’équipe espoir. Si nous lui avions donné ce qu’il réclamait, nous aurions ouvert la porte à d’autres.”

Impossible de concurrencer la Bundesliga

Entre la mentalité du club qui ne lui convient pas le manque d’envie de mettre la main au portefeuille, il a vite été clair qu’Amadou Onana ne ferait qu’un passage fugace en Flandre-Occidentale.

guillement On a rit de lui quand il est parti en test à Hoffenheim? C'est faux!"

Personne au club ne s’attendait toutefois à ce qu’il rejoigne un club de Bundesliga. Nos deux interlocuteurs liés à Zulte Waregem tiennent d’ailleurs à mettre au clair ce passage : “Il a été dit qu’il y aurait eu des moqueries à son égard quand il a annoncé avoir obtenu un essai à Hoffenheim où il a finalement signé. Ce n’était pas du tout le cas.”

Debuyck ajoute toutefois : “Je trouvais juste qu’il aurait dû rester une année en plus chez nous avant de tenter le grand saut. Après, je peux comprendre le deal financier car Hoffenheim lui a certainement largement offert plus que nous. On ne l’a jamais blâmé d’être parti. On ne pouvait juste pas soutenir la comparaison.”

Il se faisait appeler “Zeund” à l’école

Amadou Onana a fréquenté le réputé Collège Saint-Michel d’Etterbeek lors de son passage en Belgique. “Il est la preuve qu’on peut être footballeur professionnel et intelligent”, résume Clémence Hanssens, sa titulaire en quatrième humanité.

La professeur de français utilise d’ailleurs cet exemple auprès de son fils, devenu fan de l’ancien élève de sa mère. Onana a fait ses quatre premières années à Saint-Michel sans grand problème. “Il n’était pas le plus brillant et n’avait pas les meilleures notes de la classe mais n’a jamais été en difficulté”, explique Clémence Hanssens. La prof avait d’ailleurs félicité Onana pour sa capacité à concilier les études et le football alors qu’il devait aller à Waregem le soir après les cours.

En classe, Onana n’était pas du genre discret. “C’était un peu la star de la classe. Par sa personnalité – il aimait faire des blagues – et pas pour le fait qu’il jouait au football. Je l’ai d’ailleurs toujours trouvé humble vis-à-vis de cela. Il ne s’en vantait pas et ne brandissait jamais son horaire comme excuse.”

Onana utilisait son deuxième prénom en guise de surnom. “Il s’était lui-même donné le sobriquet : Zeund”, sourit sa prof qui garde le souvenir d’un “garçon gentil, appliqué, bosseur et attentif”.