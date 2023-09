La méthode de Gill Swerts déjà en place avec les Diablotins : “Il a beaucoup parlé aux joueurs”

L’unique but de l’équipe de Gill Swerts n’est tombé qu’à la 77e minute, au bout d’une superbe frappe du remplaçant Kazeem Olaigbe. “À l’entraînement, on marque énormément mais cette fois on n’a eu que trois ou quatre occasions, observe le sélectionneur. Et quand on n’arrive pas à marquer, l’adversaire prend de la confiance et ça rend les choses encore plus difficiles.”

Le nouveau boss des Diablotins a donc pris notes des ajustements à réaliser, pour contrecarrer de tels plans. “Il faudra veiller à être plus efficaces sur nos occasions mais aussi être encore meilleurs à la passe, en étant plus rapides et en cherchant les espaces pour créer des un-contre-un. En revanche, les joueurs sont restés concentrés jusqu’au bout et n’ont rien lâché. Et puis, on n’a pas encaissé et c’est toujours bien pour les défenseurs et le gardien.”

Nommé à la tête de l’équipe nationale U21 il y a seulement deux semaines, Gill Swerts a dû très rapidement mettre ses idées en place. Il n’a d’ailleurs eu que cinq jours d’entraînement avant ce premier défi sur le banc. “Je pense que le coach a bien débuté avec ce groupe, note le capitaine Aster Vranckx. C’est un entraîneur qui va facilement vers les joueurs pour parler avec eux. C’est positif.”

L’ancien entraîneur des U21 de l’Antwerp a également dû intégrer une quinzaine de joueurs qui découvraient les Diablotins. “Mais il y a toujours beaucoup de qualité dans le groupe. Personnellement, j’étais plutôt avec les Diables rouges ces derniers jours mais j’ai déjà pu constater qu’il y avait du talent”, affirme Vranckx.

Gill Swerts a dirigé son premier match sur le banc des U21 ce lundi soir.

Du 3-4-3 au 4-3-3

Durant l’ère Jacky Mathijssen, les Diablotins devaient évoluer dans le même système que Roberto Martinez (3-4-3). L'arrivée de Domenico Tedesco a permis davantage de liberté au coach des Espoirs (souvent un 4-2-3-1 ou un 4-4-2), mais Gill Swerts a encore opté pour une autre formation : un 4-3-3, assez logique vu les joueurs à sa disposition.

”L’une des plus grandes différences, c’est le changement de système, confirme Kilian Sardella, qui a évolué au poste de latéral gauche pour cette rencontre. Nous sommes à quatre derrière. Il y a quelques autres changements mais aussi pas mal de similitudes parce que le coach souhaite conserver la philosophie de la Belgique qui aime jouer au ballon.”

En concertation avec son adjoint Thomas Buffel, Swerts a présenté cette philosophie et son plan dès le premier jour du rassemblement. “Les idées que l’on a montrées et les choses qui ont été dites durant la semaine ont été appliquées pour la plupart. Et ça, c’est très positif. Pendant une semaine, tout le monde a bien travaillé et je suis satisfait de chacun : des plus jeunes qui découvrent les Espoirs mais aussi des anciens”, ponctue Swerts qui devra poursuivre le rodage en octobre avant les deux gros morceaux de novembre : l’Écosse (17/11) et surtout l’Espagne (21/11).