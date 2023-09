Le onze probable des Diables contre l’Estonie : Mangala et De Ketelaere plutôt que Tielemans et Trossard ?

À lire aussi

On peut toutefois supposer que la richesse des postes offensifs amènera le technicien allemand à changer un à deux joueurs dans le quatuor d’attaque. Jérémy Doku pourrait recevoir la titularisation qu’il n’a pas eue en Azerbaïdjan. Charles De Ketelaere pourrait être testé au poste de meneur de jeu axial, puisque Trossard n’avait pas convaincu dans ce rôle en l’absence de De Bruyne.

Au milieu, maintiendra-t-il Tielemans, décevant samedi, alors qu’Orel Mangala attend son tour ? Tedesco l’a défendu : “Je ne sais pas pourquoi les critiques sont davantage axées sur Youri. On pouvait être meilleur samedi, mais toute l’équipe, pas juste lui. Il essaie, c’est un garçon intelligent. Il n’a pas le meilleur rythme non plus (NDLR : vu qu’il n’a pas un grand temps de jeu à Aston Villa) en ce moment. Ce n’est pas une excuse, mais les attentes sont hautes à son égard, ce que je peux comprendre.”

KDB, seul absent

Si De Bruyne manque à l’appel côté belge, il n’y a aucun blessé dans le camp estonien. Par ailleurs, aucun Diable n’est menacé de suspension.

