Les Diables rouges se déplaceront en Autriche pour la première place

Les conséquences sont en effet déjà désastreuses pour les Suédois (6 pts) qui se retrouvent désormais à sept longueurs de la Belgique et l’Autriche (13). Or, il ne restera plus que neuf points à prendre, en octobre et en novembre. Autant dire qu’il leur faudrait un miracle (faire par exemple un 9 sur 9 et espérer que la Belgique ou l’Autriche ne prenne qu’un point sur 9) pour se qualifier via l’une des deux premières places de ce groupe F.

À lire aussi

Duel pour la 1re place

Ce qui signifie que l’on connaît quasiment officiellement les deux premiers de cette poule largement dominée par la Belgique et par l’Autriche (l’Azerbaidjan et l’Estonie n’ont qu’un seul point). Reste cependant à savoir qui terminera à la première place, synonyme d’avantage pour le tirage au sort des groupes à l’Euro.

La réponse sera en partie connue lors du prochain match des Diables… en Autriche. Les deux leaders - qui s’étaient tenus en équilibre le 17 juin dernier à Bruxelles (1-1) - s’affronteront le 13 octobre à Vienne. Et si la Belgique l’emporte, elle prendra une vraie option pour remporter ce groupe F, avant de conclure avec deux matchs à domicile, contre la Suède (16/10) et l’Azerbaïdjan (19/11).

La qualif à Vienne

Cerise sur le gâteau : une victoire en Autriche permettrait aux hommes de Tedesco de valider mathématiquement leur ticket pour l’Allemagne et l’Euro 2024. Rendez-vous dans un mois…