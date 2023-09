Les idées du nouveau sélectionneur Gill Swerts étaient claires avec un 4-3-3 dans lequel le capitaine Aster Vranckx a pris un rôle de meneur de jeu. Les consignes ont aussi largement été respectées et la majorité des gestes ont été réussis (avec une possession de 75 %). Pourtant, il manquait à cette nouvelle équipe ce petit quelque chose indispensable pour percer un tel bloc.

La vitesse de Malick Fofana sur le côté droit et les quelques ouvertures d’Aster Vranckx ou Arthur Vermeeren n’ont toutefois pas été suffisantes. Sans doute manquait-il davantage d’idées, d’automatismes, de créativité et de présence offensive, même si le Brugeois Roméo Vermant, nouveau numéro 9 de l’équipe, a fait ce qu’il a pu avec ses rares bons ballons exploitables.

Service minimum

La bonne organisation du Kazakhstan y est aussi pour quelque chose. En fermant parfaitement l’axe et couvrant bien les ailes, les hommes de Kairat Nurdauletov ont souvent contraint ceux de Swerts à faire passer le ballon de gauche à droite et vice-versa sans pouvoir trouver l’ouverture. Mieux encore : les Kazakhs se sont créé plusieurs sérieuses possibilités grâce à leur justesse en contre-attaque.

L’urgence de marquer et la frustration de ne pas y arriver ont évidemment grandi au fil de minutes. Ce qui a poussé les Diablotins à tenter davantage de frappes directes, plutôt que de chercher les attaquants. C’est ce qui a permis à Kazeem Olaigbe, monté à la 70e minute, d’enfin débloquer le marquoir (77e) pour assurer l’essentiel au bout d’une rencontre qui s’est rarement emballée.

Un stade quasi vide

L’ambiance (ou plutôt le silence) du stade Den Dreef y est-elle aussi pour quelque chose ? L’absence d’engouement des supporters belges pour ce premier match de qualification pose en tout cas questions. La déception de l’Euro a-t-elle laissé des traces ? La nouvelle génération est-elle moins sexy que la précédente ?

On pouvait quasiment compter un à un les quelques dizaines de Belges venus au stade Den Dreef de Louvain, où seule la partie basse de la tribune principale était ouverte vu le peu de tickets vendus. La poignée de courageux fans du Kazakhstan, qui ont voyagé plus de 5 000 km, a d’ailleurs fait plus de bruit.

Quoi qu’il en soit, après cette mise en bouche prometteuse sur papier mais finalement laborieuse pour Gill Swerts, il faudra passer la seconde en octobre. Avec deux déplacements qui pourraient s’avérer piégeux : à Malte (13/10) et surtout en Hongrie (17/10).

La pièce principale du menu arrivera cependant en novembre, avec l’Ecosse (17/11) et évidemment l’Espagne (21/11), principal rival des Diablotins pour la qualification. Les matchs retours sont quant à eux prévus en 2024.