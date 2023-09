La soirée inoubliable de Jan Vertonghen avec les Diables : discours, but, poignée de main royale, câlins familiaux et… chauve-souris

Le Roi Philippe félicite Jan pour ses 150 capes. ©VKA

En réalité, la première bonne nouvelle tombe déjà la veille, mardi. Il est blanchi par le parquet fédéral dans l’affaire Dimitri de Condé. Le directeur sportif de Genk est le seul à être poursuivi pour les incidents pendant et après Genk – Anderlecht. Les critiques sur son comportement avaient fortement touché Sterke Jan.

Avant le match au Stade Roi Baudouin, le jubilaire prend exceptionnellement la parole dans le vestiaire. “Il y a 16 ans, j’ai joué mon premier match pour les Diables (défaite 1-2 contre le Portugal). C’est avec une immense fierté que j’ai porté ce maillot tout au long des 149 matchs précédents… ”

Après 202 secondes de match, l’inimaginable se produit : Vertonghen inscrit son 10e but en Diable, évidemment de la tête. Pour la première fois de la soirée, il a du mal à cacher ses émotions, mais il y parvient.

Le deuxième moment d’émotions lui est offert par Domenico Tedesco. À la 84e, le stade lui réserve une ovation quand il quitte le terrain pour son équipier à Anderlecht Zeno Debast. C’est la 18e fois en 150 matchs qu’il est remplacé, mais la première fois sous autant d’applaudissements.

Vertonghen et Ilay savourent la haie d'honneur. ©Pool

La Belgique mène 5-0 et le speaker demande à Vertonghen s’il est d’accord que sa famille le rejoigne sur le terrain pour le tour d’honneur. Le joueur accepte. Fait rare pour celui qui essaie de laisser les siens loin des projecteurs. Son épouse Sophie de Vries, prof de théâtre, amène leurs trois enfants sur le terrain. Leur fille Layla (8 ans) et leurs fils Ilay (5 ans) et Dani Rob (2 ans) tombent dans ses bras sous le regard du Roi. Après avoir échangé quelques mots avec Romelu Lukaku, Sophie préfère quitter la scène. Elle évite même de passer dans le champ de la caméra qui suit le Roi Philippe sur le terrain.

Le cadeau que reçoit Vertonghen est gardé avec beaucoup de bienveillance par Ilay, qui – en même temps – manie un ballon avec beaucoup d’habileté… du pied gauche, comme son papa. Les Vertonghen – toujours sans Sophie – passent ensuite par la haie d’honneur construite par le staff et les joueurs. Pas habitué d’entendre son nom scandé de façon tellement enthousiaste dans les haut-parleurs d’un stade, il fait signe au speaker que cela suffit. Parce qu’il n’aime pas être au cœur de l’attention et ne fera donc plus de grandes déclarations dans le vestiaire.

Exceptionnellement, Vertonghen arrive en dernier dans la zone mixte pour les interviews. Le grand bouquet de fleurs l’encombre plus que ses trois enfants, qui écoutent d’abord leur papa parler avant de s’asseoir et de jouer gentiment “à la baballe” entre eux. “J’ai failli ne pas les emmener au match, parce qu’ils doivent être à l’école demain matin, sourit Jan, en jetant de temps en temps un coup d’œil vers eux. Mais je suis quand même content qu’ils aient assisté à cette soirée inoubliable.”

Vertonghen est tellement aux anges après des moments si émouvants qu’il n’aperçoit même pas la chauve-souris qui s’est introduite dans la zone des interviews. Non, plus rien ne pouvait le déranger ou perturber après sa merveilleuse soirée.