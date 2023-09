Ligue des Champions: Thomas Meunier absent de la liste de Dortmund pour la phase de poules

Le latéral droit, actuellement sur la touche pour une blessure musculaire, était absent de la sélection de Domenico Tedesco pour les deux derniers rassemblements de juin et de septembre avec les Diables Rouges. Il compte 62 caps en équipe nationale.

En Ligue des Champions, Dortmund a été versé dans le groupe F, le groupe de la mort, avec le Paris Saint-Germain, l'AC Milan et Newcastle.

Du côté du FC Séville, Adnan Januzaj ne figure pas non plus dans la liste du club andalou au contraire de Dodi Lukebakio, arrivé cet été en provenance du Hertha Berlin. Les Sévillans ont été versés dans le groupe B avec Arsenal, le PSV et Lens.