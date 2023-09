L'oeil de Guillaume Gillet: "Guardiola va apporter de l’efficacité à Doku"

1. "Doku doit avoir envie de tuer l'adversaire, pas seulement de jouer avec lui." "Forcément, la faiblesse de l'adversaire fait que l'on doit rester modéré dans la lecture de ce match. Mais offensivement, il y avait pas mal de bons mouvements. Lukaku, même en n'ayant joué que 18 minutes en club, reste le pion important de notre animation. On voit quand il est là ou pas. Il y a eu beaucoup de bons mouvements de Doku qui a été intenable. Il peut rentrer à l'intérieur ou partir à l'extérieur à une telle vitesse que je ne vois que peu de défenseurs capables de le museler sur tout un match et je me réjouis de le voir face à d'autres adversaires plus coriaces. Tedesco a une arme avec lui. Mais il y a ce chantier du dernier geste, de la passe, du tir. Il manque encore d'efficacité, de statistiques. Il est déroutant comme pas permis et que Guardiola ait voulu le faire venir est tout bénéfice pour lui. À 21 ans, je me réjouis de voir sa progression dans les mois qui viennent, elle sera fulgurante. Guardiola va apporter cette efficacité qui lui manque. Il doit avoir envie de tuer l'adversaire. Pas seulement de jouer avec lui."