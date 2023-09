Moins explosif que Doku mais une technique plus pure, Mika Godts fait ses dents à l’Ajax : “Il a un style arrogant, que les Néerlandais apprécient”

Mislintat, dont la rapide prise de pouvoir au sein de l’institution inquiète, a dépensé 110 millions €, tout en ayant vendu pour plus de 150 millions €. La balance financière est positive. Les frictions sont plutôt le fruit des joueurs attirés. Stein a indiqué qu’il avait proposé bon nombre de joueurs à son directeur sportif qui, au final, a fait d’autres choix. Ses propos n’ont évidemment pas été reçus avec gaieté par Mislintat, qui, par le passé, a surtout bâti sa réputation à Arsenal ou encore à Dortmund. Le quotidien néerlandais avance carrément que le coach, qui vient d’arriver cet été du Sparta Rotterdam, a pris ses distances avec les joueurs attirés par l’Allemand.

À lire aussi

Au milieu de ce capharnaüm, Mika Godts (18 ans) prend du galon. L’adaptation a été ultrarapide pour celui qui a quitté Genk, en mauvais termes, l’hiver dernier pour rejoindre De Toekomst et Jong Ajax dans un premier temps. Mais le Louvaniste a du talent. Il saute aux yeux même. Si bien qu’il avait déjà fait quelques bonds vers l’équipe première l’an dernier avec de courtes montées au jeu en championnat contre le Fortuna Sittard, Groningen et Utrecht (contre qui il a délivré un assist). “Je ne le connaissais pas encore parce qu’il n’est arrivé qu’en janvier, avait déclaré John Heitinga, T1 des Lanciers l’an dernier. Il a cette audace… Il a fait impression à l’entraînement. Il peut élargir le jeu.”

Style de la maison et sang-froid

À titre personnel, le point d’orgue, par contre, est probablement venu lors de cette finale de Coupe perdue contre le PSV de Thorgan Hazard à l’époque. Si Brian Brobbey et Jurrien Timber ont loupé leur tir au but, le “gamin” de 17 ans a transformé le sien. Preuve de son sang-froid en toutes circonstances. “C’est quelqu’un de calme. Très calme, explique Thierry Siquet, qui l’a eu sous son aile en équipe nationale U19. “Être au premier plan, ce n’est pas trop son truc”, ajoute David Penneman qui, lui, a pu diriger la jeune promesse chez les U17. Les équipes nationales de jeunes ont grandement participé à son éclosion d’ailleurs. Quand l’ailier a connu un passage difficile sur le banc à Genk, lors de la première saison après la pandémie, le staff l’a aidé à retrouver sa confiance et son meilleur niveau.

À lire aussi

Quand Godts peut être explosif sur les premiers mètres, les dirigeants amstellodamois peuvent, eux, se montrer tout aussi rapides en termes de reconnaissance de talent. À peine six mois après son arrivée, l’ailier, qui a aussi passé une partie de sa formation à Anderlecht, a déjà prolongé son bail à Amsterdam, jusqu’en 2027.

À l’Ajax, Godts incarne l’avenir. Et c’est beaucoup dire dans ce club qui a fait de sa (post-) formation des jeunes un modèle à l’échelle continentale. “Leur réputation n’est plus à présenter, détaille Siquet. Mais de là à ce qu’il joue si rapidement là-bas… En tout cas, il a le style de la maison. Sur le terrain, Mika dégage une certaine arrogance. Ce que les Néerlandais apprécient particulièrement (sourire). Il ose beaucoup.”

Expert du un-contre-un tout en finesse

En équipe nationale, l’attaquant mène la file de l’impressionnante génération 2005 (désormais dirigée par Wesley Sonck). Où il a souvent servi d’ouvre-boîtes face à des défenses reculées (ou pas). “Mika aime provoquer l’adversaire et s’aventurer dans des chevauchées, continue Siquet. Il est audacieux et puissant pour son âge. D’un point de vue physique, c’est un beau bébé. Il n’est pas spécialement grand, mais est costaud et tient bien sur ses jambes. Athlétiquement, il est plus apte que beaucoup à son âge.”

Le qualificatif qui lui convient le mieux : explosif. Mais ne vous attendez pas à un profil à la Jérémy Doku non plus. “Ce n’est pas la même chose, argumente Siquet. Doku est exceptionnel dans ce registre. Mika possède plutôt une technique plus pure et est capable de réaliser certains gestes plus facilement.”

Comprenez : c’est surtout l’explosivité balle au pied qui démarque Godts dont le style en un-contre-un ressemble donc plus à celui de Lionel Messi qu’à celui de Kylian Mbappé – toutes proportions gardées bien sûr. “Sur les cinq premiers mètres, il sait faire la différence, détaille Penneman. La balle lui colle au pied. Il est très adroit et peut, à la sortie de son action, aisément combiner. Ce qu’il doit encore corriger ? Je dirais que, parfoi, s il disparaît du match. Il faut encore qu’il parvienne à maintenir son niveau sur tout une rencontre.”

Sans compter qu’il doit encore parfaire ses reconversions défensives aussi. “Ses replacements en perte de balle, il les fait mais parfois à contretemps, confirme Siquet. Les joueurs de son style éprouvent bien souvent du mal sur ces aspects plus tactiques. En ce qui concerne ses choix dans les trente derniers mètres, c’est tout ou rien : soit il réussit magnifiquement, soit il va trop loin dans ses initiatives. Parfois, il veut en faire trop. Dans certaines situations, s’il avait fait un autre choix une dixième de seconde avant, l’action aurait pu déboucher sur une meilleure opportunité. Mais il va apprendre, il n’a toujours que 17 ans et est en plein écolage. Il est bien tombé à l’Ajax.”