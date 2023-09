Un profil à la Matias Suarez, un autre à la Onana ou un leader à l’humour sec : qui sont les autres promesses de la génération 2005 ?

Comme Vermeeren ou encore Spileers, le premier a déjà fait le saut vers les Diablotins de Gill Swerts. Le second a inscrit le deuxième but, ce mardi, quand les U19 de Wesley Sonck sont venus à bout des jeunes Tchèques (3-1). Déjà buteur lors de l’amical contre l’Écosse la semaine dernière, Godts a transformé un penalty quand Ayanda Sishuba (Lens) s’est lui aussi permis de faire trembler les filets. Mini-portraits de quelques diplômés de cette promo prometteuse.

Jorne Spileers

Ronny Deila n’hésite pas à compter sur lui. Swerts non plus. Tout va très vite pour Spileers. “C’est quelqu’un communique beaucoup, il est très intelligent et a une bonne relance courte mi-longue, analyse Thierry Siquet. Il aime prendre des initiatives même si pour l’instant, en club, il se contente de son job défensif et c’est bien ainsi. Jorne est costaud dans les duels mais doit encore s’étoffer musculairement.”

Spileers, qui a souvent été considéré comme la réponse brugeoise à Zeno Debast, défend mieux que son homologue mauve qui, lui, dispose d’une meilleure technique. Dans son humour cru, par contre, il ressemble probablement plus Vertonghen. “C’est peut-être un peu vrai”, rigole Penneman. “Il n’a pas peur d’allumer tout le monde, sourit Siquet. Mais sur le terrain, il garde son sérieux. Il a l’étoffe d’un leader.”

Spileers s'est fait une place dans la défense du Club Bruges.

Ayanda Sishuba

Franck Haise, coach de Lens, l’a lancé dans le grand bain qu’est la Ligue 1 au début du mois. Pas mal pour un attaquant de 18 ans qui évolue dans un club qualifié pour la Ligue des champions. D’autant plus qu’il vient à peine d’apparaître sur les radars chez nous.

”C’est un tard mature, confirme Penneman. Ayanda est très talentueux. Il occupe le poste de n°10. Ce qui m’impressionne chez lui ? Non seulement il est explosif et bon dribbleur, mais il possède aussi une super technique de frappe. Il est frêle mais puissant. C’est un garçon plutôt timide. Il lui reste notamment à améliorer ses décisions en zone de vérité.”

Franck Haise, coach de Lens, a lancé Sishuba dans le grand bain qu'est la Ligue 1, au début du mois.

Tristan Degreef

Lui aussi se révèle plutôt tardivement puisque ses premières véritables sélections nationales (chez les jeunes) n’arrivent que maintenant. Tristan Degreef a quitté OH Louvain pour Anderlecht en 2014. Après avoir effectué la préparation avec le groupe de Riemer cet été, l’élégant milieu évolue avec le RSCA Futures en Challenger Pro League.

La comparaison avec le profil de Matias Suarez est facile mais plutôt pertinente. “C’est vrai, confie Penneman. Ce qui le caractérise, c’est son imprévisibilité. Parfois, il réalise une action et tu te dis : 'Waouh je n’avais pas vu venir ça'. En plus, il sait marquer (comme lors de l’amical contre l’Écosse la semaine dernière).”

Tristan Degreef évolue avec le RSCA Futures en Challenger Pro League.

Joseph Nonge

Encore un élève de Neerpede. Mais Joseph Nonge a quitté la maison mauve en 2021 pour rejoindre la Juventus où on lui a souvent donné des airs de Paul Pogba. La Vieille Dame, où le milieu a pu intégrer le noyau A par moments, ne l’a pas souvent lâché pour qu’il rejoigne l’équipe nationale.

”Oui, il a souvent dû rester dans son club, remarque Penneman. Sa force et sa présence physique sont deux de ces principaux atouts. Je dirais que c’est un type de joueur similaire à Amadou Onana.”