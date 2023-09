Un seul entraînement et déjà décisif : première réussie de Yannick Carrasco en Arabie saoudite (VIDEO)

Il aura donc fallu attendre que Yannick Carrasco débarque à Al-Shabab pour que l’équipe engrange sa première victoire de la saison, après six journées de championnat. Qui plus est, en déplacement, sur la pelouse d’Al-Fayha où trois anciens de Pro League étaient titulaires : Gojko Cimirot (ex-Standard), Fashion Sakala (ex-Ostende) et Henry Onyekuru (ex-Anderlecht et Eupen).