Titularisé pour la deuxième fois consécutive, le Belge a régalé le public face à West Ham et s'est même offert un splendide but.

Après cette solide performance, Pep Guardiola n'a pas tari d'éloges envers notre Diable rouge. "Dès la première minute, il s'est montré agressif et déterminé. Nous savions que la qualité était là et aujourd'hui il a commencé à le prouver et pas seulement par son but."

L'Espagnol précise ensuite que l'attente générée par ce genre de transfert peut mettre une pression sur un joueur, mais visiblement cela n'a pas affecté Doku. "Quand on achète un jeune joueur comme lui pour plusieurs années, il faut être patient. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau dès son deuxième match à Man City."